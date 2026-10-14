Cada cuatro horas, un menor de 13 años resulta lesionado en siniestros viales

En Chile, la seguridad vial de los pasajeros más vulnerables se mantiene en el centro del debate público y legislativo. Según el más reciente informe estadístico elaborado conjuntamente por la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) y Carabineros de Chile, durante el año pasado, un total de 35 niños de entre 0 y 12 años perdieron la vida en siniestros de tránsito, mientras que otros 2.102 menores sufrieron lesiones de diversa consideración. La cifra refleja una realidad alarmante: cada cuatro horas, un menor de 13 años resulta herido en las vías chilenas.

Frente a este escenario, las autoridades fiscalizadoras, como Carabineros y los inspectores del Ministerio de Transportes, refuerzan los controles en calles y rutas. Paralelamente, el Congreso Nacional avanza en la discusión de medidas más estrictas. El pasado 19 de agosto, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, por 123 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, la idea de legislar sobre un proyecto de ley que busca endurecer las multas y los períodos de suspensión de licencias para quienes trasladen a niños sin los dispositivos de seguridad exigidos por la legislación.

La evidencia técnica respaldada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el uso correcto de un sistema de retención infantil reduce hasta en un 71 % el riesgo de muerte de bebés y niños pequeños en caso de colisión. Por su parte, la Conaset estima que estos dispositivos disminuyen entre un 50 % y un 80 % las lesiones graves y mortales.

Para garantizar la máxima protección en cada trayecto, los expertos señalan que el asiento central trasero es una de las ubicaciones más seguras, ya que se encuentra más alejado de eventuales impactos laterales. Otra alternativa recomendada es el asiento trasero ubicado detrás del copiloto. Además, se recomienda mantener a los niños mirando hacia atrás durante el mayor tiempo posible, idealmente hasta los 2 años o mientras no superen los límites establecidos por el fabricante, debido a la fragilidad del cuello y la columna vertebral durante la primera infancia.

Una vez instalada la silla mediante los anclajes ISOFIX o LATCH, o utilizando el cinturón de seguridad, la base no debe desplazarse más de 2,5 centímetros hacia ningún lado. Para comprobar la tensión del arnés, se debe intentar pellizcar la cinta entre los dedos índice y pulgar. Si es posible sujetarla y pellizcarla, significa que el arnés está demasiado suelto y necesita un ajuste.

EL PELIGRO DE RETIRAR PREMATURAMENTE LA SILLA DE RETENCIÓN INFANTIL

Uno de los hallazgos más preocupantes de los informes oficiales se relaciona con la distribución por edades de las víctimas. Los niños de entre 8 y 12 años concentraron la mayor proporción de lesionados en el país, con 1.131 casos, lo que representa el 53,8 % del total. Al desglosar las cifras por edad, los niños de 12 años encabezaron la lista, con 244 heridos (11,6 %), seguidos de cerca por los de 11 años, con 241 casos (11,5 %). Por su parte, los niños de 8 y 10 años registraron 224 lesionados cada grupo (10,6 % cada uno), mientras que los de 9 años sumaron 198 casos (9,4 %).

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Especialistas en seguridad vial infantil advierten que este fenómeno responde a una falsa percepción de seguridad. A medida que los niños crecen, muchas familias tienden a dejar de utilizar los sistemas de retención infantil (SRI) por comodidad, presión social o exigencias de los propios menores. Esto acelera indebidamente la transición al cinturón de seguridad convencional.

Paula Deimel, especialista de Mini Nuts, recalca que esta transición nunca debe basarse únicamente en la edad del menor. Retirar los sistemas de retención antes de que la estructura corporal del niño se adapte a la geometría del vehículo expone la cabeza, el cuello y la columna vertebral a fuerzas desproporcionadas en caso de impacto.

¿CUÁNDO ESTÁ LISTO UN NIÑO PARA USAR EL CINTURÓN DE SEGURIDAD DE ADULTOS?

El paso de una silla o un alzador al cinturón de seguridad de tres puntos exige comprobar la morfología y la postura del niño dentro del automóvil. Un menor está preparado para utilizar el cinturón de seguridad sin dispositivos auxiliares únicamente cuando cumple simultáneamente las siguientes condiciones físicas:

Apoya la espalda recta y completamente pegada al respaldo del asiento.

Dobla las rodillas cómodamente en el borde del asiento y mantiene los pies apoyados en el piso.

La banda diagonal del cinturón cruza por el centro de la clavícula y el esternón, sin tocar el cuello, mientras que la banda horizontal queda bien ajustada sobre las caderas, nunca sobre el abdomen.

Mientras el menor no cumpla estas condiciones físicas, incluso si ya ha cumplido los 9 años, los especialistas aconsejan utilizar sistemas intermedios, como las butacas con respaldo o los alzadores (boosters).

Las butacas ofrecen protección lateral adicional y permiten guiar adecuadamente el cinturón sobre las zonas óseas más resistentes del cuerpo, lo que ayuda a prevenir lesiones abdominales o cervicales graves durante un frenado brusco o una colisión.

LO QUE EXIGE LA LEY DE TRÁNSITO

La Ley N° 20.604 y sus modificaciones en la Ley de Tránsito establecen reglas claras y obligatorias para el transporte de menores en vehículos particulares. Todo menor hasta que cumple los 9 años (o que no haya alcanzado una estatura de 135 centímetros y un peso de 33 kilos) debe viajar obligatoriamente en un asiento trasero utilizando un sistema de retención infantil acreditado (silla de bebé, convertible, butaca o alzador).

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Los niños menores de 12 años tienen prohibido viajar en el asiento del copiloto delantero, debiendo ocupar siempre las plazas traseras con el cinturón o dispositivo correspondiente. La única excepción aplica a vehículos de cabina simple.

Actualmente, no utilizar el sistema de retención infantil correspondiente o transportar a un menor de 12 años en el asiento delantero constituye una infracción gravísima en la legislación chilena. Las multas varían entre 1,5 y 3 UTM y la suspensión de licencia de conducir del conductor responsable por un período de 5 a 45 días.