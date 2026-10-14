Casas inundadas, cortes de luz y caos vial dejaron las lluvias y granizadas en Rancagua

Momentos complejos vivió Rancagua durante la tarde del martes, luego de las intensas precipitaciones y granizadas que afectaron distintos sectores de la capital regional. El evento meteorológico provocó inundaciones en viviendas, cortes de suministro eléctrico, interrupciones en el funcionamiento de semáforos y complicaciones en el tránsito vehicular.

La situación dificultó el desplazamiento por distintos puntos de la ciudad, mientras equipos de emergencia y municipales debieron atender las contingencias derivadas de las lluvias.

Con el paso de las horas comenzaron a evaluarse los daños. Según los antecedentes entregados por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), 60 viviendas resultaron con daños producto de inundaciones, principalmente en la población Rancagua Sur, hasta donde llegaron equipos municipales para apoyar a las familias afectadas.

La situación volvió a afectar a este sector de la ciudad, donde en julio de 2026 también se había registrado el ingreso de agua a viviendas.

Otra de las emergencias ocurrió en el SAR Oriente, donde la inundación de los boxes obligó a concentrar las atenciones en los casos de mayor gravedad.

En el ámbito educacional, se informó la suspensión de clases en el Colegio Las Américas durante los días 14 y 15 de octubre, debido al colapso de una techumbre.

COMPLICACIONES EN LAS RUTAS

Las consecuencias de las precipitaciones también afectaron la circulación vehicular fuera del radio urbano de Rancagua. Según informó el Ministerio de Obras Públicas (MOP), hasta las 11:00 horas de este miércoles se mantenía cortado el tránsito en ambos sentidos de la Ruta 95 Travesía, a la altura del sector Paso Las Torres, debido a la acumulación de agua en la calzada.

Cuadrillas del contrato global de la Dirección de Vialidad trabajaban en el lugar para restablecer las condiciones de tránsito de manera segura. El MOP llamó a los conductores a utilizar rutas alternativas, planificar sus desplazamientos y circular con precaución. Desde el MOP aseguran que en terreno se encuentran desplegados 3 camiones aljibes, dos de Vialidad y uno de la Municipalidad de Rancagua, 1 camión de Bomberos y 2 cuadrillas de limpieza, apoyando las labores de despeje y extracción de agua acumulada. Se solicita a quienes transitan por el sector utilizar rutas alternativas y respetar las indicaciones del personal desplegado, mientras se desarrollan los trabajos.

En Codegua, en tanto, una de las emergencias se produjo en el sector de Miraflores, donde la caída de un árbol interrumpió el tránsito vehicular. Durante la noche se informó que el camino ya se encontraba despejado gracias al trabajo de una cuadrilla municipal. Asimismo, personal de CGE realizaba revisiones del alumbrado público afectado.

SITUACIONES EN OTRAS COMUNAS

En Machalí también se registraron emergencias. Dos viviendas presentaron daños menores tras la caída de un árbol en el sector de Chacayes, mientras que en Villa María Lucía se reportaron filtraciones de agua lluvia.

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En San Fernando, en tanto, se informó que 17 personas permanecían aisladas producto de un evento meteorológico anterior, situación que continuaba bajo monitoreo.

En otras comunas de la región, las precipitaciones no generaron afectaciones de similar magnitud. En Rengo, por ejemplo, se registraron chubascos y viento, sin reportarse daños de gravedad asociados a las lluvias del martes.

ALERTA POR REMOCIONES EN MASA

Las precipitaciones también mantienen la atención de los organismos de emergencia debido al peligro de remociones en masa. En una minuta técnica emitida el martes 13 de octubre, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) advirtió que la posibilidad de ocurrencia de aluviones —flujos de detritos— y derrumbes, incluidos deslizamientos y caídas de rocas, es alta en la precordillera de la Región de O’Higgins.

En el valle longitudinal y la cordillera, el peligro fue calificado como moderado. Estas condiciones refuerzan la necesidad de mantener la vigilancia en sectores susceptibles a este tipo de fenómenos, especialmente tras las precipitaciones.

En paralelo, Senapred mantenía la alerta temprana preventiva regional por el evento meteorológico. Los alertamientos vigentes contemplaban la posibilidad de tormentas eléctricas, precipitaciones intensas en períodos breves, granizo y fuertes rachas de viento en distintos sectores de la región.

Ante este escenario, se llamó a la comunidad a mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar transitar por caminos anegados y respetar las indicaciones de los equipos de emergencia desplegados en terreno.