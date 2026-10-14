Clasificatoria juvenil avanza en la región

Se disputaron los encuentros de ida en la segunda ronda de las Clasificatorias Juveniles ANFA rumbo al Campeonato Nacional de Antofagasta y Mejillones.

En ese sentido, ocho lances se jugaron el último fin de semana. Los resultados fueron: Coinco 1-1 San Francisco; Chépica 0-2 Santa Cruz; Entre Ríos 3-2 Requínoa; Coltauco 2-2 Unión Esperanza; Nancagua 1-2 Pichidegua; Las Cabras 0-2 Rancagua; Chimbarongo 2-4 San Fernando, y; Rural Rosario 3-0 Graneros.

En la sumatoria de todos los escenarios, más de mil 1.300 espectadores asistieron a presenciar los juegos.