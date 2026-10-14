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Deportes Rancagua clasifica a la liguilla por el ascenso al profesionalismo

A falta de una fecha para culminar la temporada regular de la Tercera División, el “Depo” aseguró en cupo para ir el premio mayor.

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En un partido de mucha emoción, y donde inclusive estuvo perdiendo hasta pocos minutos antes del pitazo final, Deportes Rancagua derrotó por 3-4 a Imperial Unido y logró clasificar para la liguilla que entregará el último cupo para la Segunda División Profesional 2027.

El cuadro dirigido por Ítalo Pinochet, que viene cumpliendo una campaña notable, supo ganar ante un cuadro que necesitaba la victoria para intentar salir de puesto de descenso. La cancha sintética del estadio El Alto, de Nueva Imperial, también fue factor, más cuando la lluvia hizo que la pelota además corriera más rápido en dicha superficie.

Guerra de goles

La cuenta la abrió el cuadro araucano, pues en el 13’ Felipe Lee Chong colocó el parcial 1-0. Pero, un minuto más tarde, Rancagua emparejó las acciones gracias al tanto de Alejandro Zúñiga.

Con el partido en tablas, el conjunto de la capital regional tuvo fuelle para arrimarse a la ofensiva y en el 38’, Martín Serrano concretó el 1-2, marcador con el que se fueron al descanso.

En el complemento, Imperial encontró el empate en el 51’ con Tomás Andrade, y además logró ponerse nuevamente arriba en el 70’ con el tanto de Marco Sandoval.

El duelo se puso muy cuesta arriba a esa altura porque, el elenco dueño de casa, era más. Afortunadamente para el “Depo” la defensa imperialina comenzó a fallar y dio espacios para buscar la remontada. Fue así como, en el 79’, Ignacio Carreño puso el 3-3 y, cuando el partido de iba, en el 90’, Cristian Toledo sentenció el 3-4 que le dio la clasificación a Deportes Rancagua para la liguilla por el ascenso al profesionalismo.

El equipo que dirige Ítalo Pinochet supo dar vuelta un marcador adverso para sentenciar el encuentro en el minuto 90.

Malleco y después el play-off

La última fecha del torneo se jugará el fin de semana y Deportes Rancagua recibirá a uno de los candidatos al título: Malleco Unido. Los angolinos desperdiciaron una gran oportunidad el último fin de semana y ya no depende de ellos el levantar la copa en la capital regional.

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De esta manera, el plantel que dirige Pinochet aguarda por rival para el duelo de ida y vuelta: Quintero Unido, Lautaro de Buin o el propio Malleco. Y si logra avanzar, tendrá que disputar los último 90 minutos del año -en cancha neutral- buscando un inédito ascenso.

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