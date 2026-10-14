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EEUU levanta las sanciones al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez

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(EUROPA PRESS) –

El Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este miércoles el levantamiento de sanciones al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, en el marco de las nuevas relaciones entre los dos países a raíz de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en enero de este año.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha tomado esta decisión de la que no han trascendido más detalles, salvo que ha excluido de su ‘lista negra’ al político venezolano y hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Washington ya levantó sus sanciones a quien fuera ‘número dos’ de Maduro el pasado abril, casi tres meses después de que asumiera el poder. Sobre los hermanos pesaban sanciones desde septiembre de 2018, una medida durante el primer mandato del presidente Donald Trump.

De este modo, quedan desbloqueados sus cuentas, bienes e intereses que estén bajo jurisdicción estadounidense y se le permite realizar transacciones con personas y empresas, bien de Estados Unidos bien que operen en el país norteamericano.

Jorge Rodríguez se desempeñaba como ministro de Comunicación de Nicolás Maduro cuando fue sancionado, además de su hermana, junto al exministro de Defensa, Vladimir Padrino, y la primera dama, Cilia Flores, acusados de contribuir a que el mandatario «mantuviera el poder y solificara su gobierno autoritario».

La medida llega en una nueva etapa de relaciones entre Estados Unidos y Venezuela tras el ataque de Washington a Caracas a principios de enero, que supuso la detención y posterior encarcelamiento de Maduro y Flores.

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