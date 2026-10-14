“Esto es Chile”: La alianza que buscar descentralizar el debate público escuchando a las regiones

Con el propósito de superar la mirada centralista y construir puentes directos entre los territorios y los tomadores de decisiones, nació la iniciativa “Esto es Chile: Construyendo Puentes Desde Regiones”.

Impulsada por una alianza estratégica entre La Tercera, Cadem e Inacap, junto al respaldo de seis grandes compañías nacionales (ACHS, Agrosuper, Copec, Entel, Grupo Falabella y Unimarc), la propuesta contempla un despliegue nacional sin precedentes para dar voz a las realidades locales de todo el país.

El proyecto surge a partir del diagnóstico de que Chile figura entre los países más centralizados de América Latina según la OCDE, lo que provoca que las prioridades y desafíos de las regiones suelan pasar desapercibidos en Santiago. Ante esta brecha, la iniciativa busca salir de la capital para escuchar de manera directa a ciudadanos, autoridades y líderes locales en sus propios entornos y localidades.

Entre sus principales objetivos y pilares operativos destacan los estudios mensuales regionales, a través de encuestas cuantitativas de opinión pública a cargo de Cadem para levantar datos sobre dimensiones sociales, económicas y empresariales en cada una de las 16 regiones.

Asimismo, habrá un despliegue periodístico en terreno, con coberturas profundas, entrevistas e investigación periodística desarrolladas por La Tercera y difundidas a través de sus plataformas y de Radio Duna. A ello se suman encuentros en las sedes de Inacap presentes en cada región con el fin de reunir a gremios, comunidades, prensa local y autoridades para debatir sobre los datos obtenidos. Todo esto puede incidir en las decisiones nacionales al conectar a los actores regionales con empresarios y tomadores de decisiones en Santiago, esto asegurando que las inquietudes y propuestas locales incidan directamente en la conversación pública.

ROL PROTAGÓNICO Y PIONERO DE LA REGIÓN DE O’HIGGINS

La Región de O’Higgins fue seleccionada para inaugurar formalmente este proyecto, convirtiéndose en la primera de las 16 regiones en ser analizada y publicada.

El hito inicial comenzó con la publicación de su primer estudio el pasado 3 de octubre, acompañado de una cobertura periodística dedicada a esta región a lo largo de todo el mes. Para este estudio inaugural, Cadem aplicó una encuesta a 800 personas mayores de 18 años distribuidas en 33 comunas de la región (84% área urbana y 16% rural), realizada entre el 21 y 22 de septiembre.

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Asimismo, la agenda contempla la realización de un seminario territorial en la sede de Inacap Rancagua, este viernes 16 de octubre, donde se espera la presencia del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, con la participación de líderes y autoridades locales.

Los resultados del estudio y la cobertura mediática dedicados a O’Higgins muestran a una comunidad orgullosa de sus tradiciones, pero con marcadas exigencias de autonomía e infraestructura.

IDENTIDAD, OPTIMISMO Y DESAFÍOS LOCALES

Entre lo destacado, dice que la población manifiesta un cansancio de ser vista como el «patio trasero» de la capital. De hecho, el 61% de sus habitantes considera muy problemática la concentración de poder y recursos en Santiago. A esto se suma la preocupación por la migración forzosa de sus jóvenes hacia la capital en busca de oportunidades.

Pese a los problemas de centralismo, un 51% cree que la región va por buen camino (frente a un 33% que opina lo contrario) y un 66% se declara optimista sobre el futuro regional, destacando mayor satisfacción en jóvenes de 18 a 34 años y en la provincia de Cachapoal.

En cuanto a la identidad diversa según sus provincias, a nivel global la minera El Teniente (35 menciones) y la agricultura (34 menciones) lideran la identidad regional. Y las provincias muestran sellos propios. Así Cachapoal alberga al 70% de la población e identifica su sello principal en la mina El Teniente (44%), en Colchagua sitúan al vino (52%) como el gran elemento que los define. Mientras que, en Cardenal Caro, en su zona costera, el surf y las playas (68%) dominan la visión identitaria.

Los habitantes de la región, además, sienten que el campo y la minería ya no bastan para asegurar el desarrollo futuro, identificando en el turismo una vía prioritaria para diversificar la matriz productiva.

Finalmente, la consulta regional puso sobre la mesa proyectos clave de infraestructura como el paso binacional Paso Las Leñas (entre Machalí y Mendoza). Esta obra —de US$ 778 millones para Chile— permitiría un tránsito operativo los 365 días del año, ahorrando al país hasta US$ 120 millones anuales en logística y reduciendo la vulnerabilidad que provocan los cierres invernales del Paso Los Libertadores.