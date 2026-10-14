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Fecha FIFA de noviembre sería la escogida para reagendar final de la Copa de la Liga

Si bien es cierto, la suspensión de la disputar por el título que se debía disputar este viernes fue ratificada por la ANFP, aún no hay claridad de para cuándo y dónde será reprogramada.

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La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) informó la suspensión de la final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O’Higgins, programada para este viernes 16 de octubre a las 20:30 horas en el Estadio Claro Arena.

“Esta decisión se adopta tras la comunicación oficial de la Delegación Presidencial Metropolitana, que no autorizó la realización del encuentro en dicho recinto debido a los efectos del frente de mal tiempo y el aluvión ocurrido en la comuna de Las Condes. Asimismo, la autoridad tampoco autorizó la propuesta alternativa presentada por la ANFP para disputar el partido en el Estadio Santa Laura, en atención a observaciones de seguridad levantadas al recinto por la propia Delegación”, expuso la ANFP.

Es más, el ente rector del fútbol dijo también que “lamenta los inconvenientes que esta situación genera a los clubes, a sus hinchas y a todos quienes esperaban vivir esta final”. Y sin duda, muchos forofos se quedaron con los crespos hechos pues tenían su viaje confirmado e inclusive pagado.

¿En noviembre?

La fecha FIFA de noviembre sería la ventana principal para jugar esta final que otorga el cupo de Chile 3 para la Copa Libertadores 2027.

Dicho periodo comprende desde el 9 al 17 de noviembre, donde originalmente se deben jugar las semifinales de la Copa Chile y donde O’Higgins, recordemos, debe enfrentar al ganador de la serie entre Colo-Colo y Deportes Puerto Montt.

En ese sentido, la jornada del sábado 14 de noviembre sería la ideal para la realización de la postergada finalísima.

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