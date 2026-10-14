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Fluminense y Palmeiras buscan avanzar y pasar a la final

Palmeiras se mide ante Fluminense en el Maracanã a las 21:30 horas. El partido será supervisado por Facundo Tello Figueroa.

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Por el partido correspondiente a la llave 2 de la Copa Libertadores, Fluminense juega hoy ante Palmeiras. El duelo se disputa desde las 21:30 horas en el Maracanã.

Los resultados de sus últimos 2 partidos jugados fueron 1 ganado para el local y 1 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 10 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Copa Libertadores 1971, y Palmeiras se impuso por 1 a 3.

Fluminense y Palmeiras se enfrentan en el primer choque de esta ronda con la esperanza de llegar más confiados al partido revancha, que se disputará el miércoles 21 de octubre a las 21:30 en Nubank Parque.

Facundo Tello Figueroa es el árbitro designado para controlar el partido.

Fecha y rival de Fluminense en el próximo partido de la Copa Libertadores
  • Llave 2: vs Palmeiras: 21 de octubre – 21:30 (hora Argentina)
Fecha y rival de Palmeiras en el próximo partido de la Copa Libertadores
  • Llave 2: vs Fluminense: 21 de octubre – 21:30 (hora Argentina)
Los resultados de Fluminense en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Dep. La Guaira 0 vs Fluminense 0 (7 de abril)
  • Fase de Grupos: Fluminense 1 vs Independiente Riv. (M) 2 (15 de abril)
  • Fase de Grupos: Bolívar 2 vs Fluminense 0 (30 de abril)
  • Fase de Grupos: Independiente Riv. (M) 1 vs Fluminense 1 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: Fluminense 2 vs Bolívar 1 (19 de mayo)
  • Fase de Grupos: Fluminense 3 vs Dep. La Guaira 1 (27 de mayo)
  • Octavos de Final: Fluminense 0 vs Independiente Riv. (M) 0 (11 de agosto)
  • Octavos de Final: Independiente Riv. (M) 1 vs Fluminense 1 (4-5 en penales a favor de Fluminense) (18 de agosto)
  • Cuartos de Final: Fluminense 2 vs Platense 0 (8 de septiembre)
  • Cuartos de Final: Platense 2 vs Fluminense 1 (15 de septiembre)
Los resultados de Palmeiras en partidos >
de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Junior 1 vs Palmeiras 1 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 2 vs Sporting Cristal 1 (16 de abril)
  • Fase de Grupos: Cerro Porteño 1 vs Palmeiras 1 (29 de abril)
  • Fase de Grupos: Sporting Cristal 0 vs Palmeiras 2 (5 de mayo)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 0 vs Cerro Porteño 1 (20 de mayo)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 4 vs Junior 1 (28 de mayo)
  • Octavos de Final: Palmeiras 1 vs Cerro Porteño 1 (12 de agosto)
  • Octavos de Final: Cerro Porteño 0 vs Palmeiras 1 (19 de agosto)
  • Cuartos de Final: Palmeiras 1 vs Liga de Quito 0 (9 de septiembre)
  • Cuartos de Final: Liga de Quito 3 vs Palmeiras 2 (3-4 en penales a favor de Palmeiras) (16 de septiembre)
Horario Fluminense y Palmeiras, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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