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Habilitan tránsito en el cruce Las Torres de Rancagua tras inundación

La circulación fue restablecida en ambos sentidos de la Ruta 95 Travesía luego de los trabajos de extracción de agua, retiro de barro y limpieza. El sistema eléctrico de bombeo continúa en recuperación.

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Con el apoyo de Bomberos gran parte de la mañana de hoy se trabajó en habilitar la ruta

El tránsito en el cruce Las Torres de Rancagua fue habilitado en ambos sentidos, tras la inundación que afectó al paso bajo nivel durante la jornada del martes, producto de las intensas lluvias y granizadas registradas en la capital regional.

Los trabajos estuvieron a cargo de equipos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de la Dirección de Vialidad, en coordinación con la Municipalidad de Rancagua y Bomberos. Las labores comenzaron durante la noche del martes y continuaron durante la mañana de este miércoles, hasta recuperar la circulación por la Ruta 95 Travesía.

El seremi del MOP, Carlos Astudillo Briones, destacó el despliegue realizado para restablecer la conectividad y llamó a los conductores a circular con precaución, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal que permanece en el sector.

Continúan trabajos en el sistema de bombeo

Durante la emergencia se desplegaron tres camiones aljibe —dos de Vialidad y uno de la Municipalidad de Rancagua—, un camión de Bomberos y dos cuadrillas de administración directa de Vialidad.

Los equipos trabajaron en la extracción del agua acumulada y el retiro del barro y los residuos arrastrados por las precipitaciones hacia la calzada.

Aunque el tránsito ya fue restablecido, el MOP informó que continúan las labores de limpieza y desagüe en la vía y en la sala de máquinas, mientras especialistas trabajan en la recuperación del sistema eléctrico de bombeo.

MOP descarta robo de bombas

Durante la emergencia circularon versiones sobre un eventual robo de las bombas del sistema de drenaje del paso bajo nivel. Sin embargo, el seremi Carlos Astudillo descartó esa posibilidad.

Según explicó, la inundación se produjo por la acumulación de agua, barro y granizo que ingresaron desde sectores aledaños y vías laterales debido a las intensas precipitaciones. Esta situación afectó el funcionamiento del sistema eléctrico de bombeo.

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Desde el Ministerio de Obras Públicas señalaron que continuarán atentos a las condiciones meteorológicas de los próximos días y reiteraron el llamado a informarse por canales oficiales y conducir con precaución.

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