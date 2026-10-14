Inusual granizadas golpea a la fruticultura de O’Higgins y ponen en riesgo la cosecha de cerezas

Las inusuales lluvias y granizadas registradas este martes encendieron las alarmas en el sector agrícola de la Región de O’Higgins. El fenómeno climático llegó en plena etapa productiva y abrió la preocupación por los posibles daños en frutales y hortalizas, con especial atención en los cerezos, donde las marcas, hundimientos y partiduras provocadas por el granizo podrían afectar la calidad comercial de la fruta.

Sectores de La Gonzalina en Rancagua, Olivar y Lo de Lobos en Rengo, figuran entre los puntos donde se han reportado afectaciones. Sin embargo, todavía no existe un balance definitivo de las pérdidas, por lo que los equipos técnicos de la Seremi de Agricultura se encuentran recopilando antecedentes en terreno.

El seremi de Agricultura, Carlos Valdés, explicó que la evaluación podría tomar entre tres y cuatro días, debido a que algunos daños no son visibles inmediatamente después de las precipitaciones “El panorama de la región es confuso, porque todavía no sabemos exacto el daño que produjeron estas lluvias torrenciales muy particulares y estas granizadas de gran intensidad en ciertos sectores. Hay afectación en diversas comunas, pero no es la comuna completa, son sectores particularmente”, señaló la autoridad.

CEREZAS BAJO OBSERVACIÓN

Uno de los rubros que concentra la preocupación es la producción de cerezas, una de las actividades frutícolas más relevantes de O’Higgins. Gran parte de la fruta ya se encuentra cuajada, por lo que las condiciones climáticas de esta etapa son especialmente importantes para el desarrollo y la calidad de la futura cosecha.

El granizo representa un riesgo directo para la fruta, ya que puede provocar marcas superficiales, hundimientos e incluso partiduras que terminan comprometiendo su comercialización “El granizo la marca, hace una mancha o hace una hendidura, incluso la raja”, detalló Valdés, advirtiendo que las cerezas partidas quedan expuestas a la pudrición y pueden convertirse en pérdidas para los productores.

El impacto final dependerá de la intensidad de las granizadas y del nivel de daño que presente cada fruto. Mientras algunas cerezas podrían quedar fuera de los estándares comerciales, otras que solo presentan marcas deberán ser observadas durante su desarrollo.

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Por esta razón, la autoridad llamó a la cautela antes de proyectar las pérdidas económicas o anticipar posibles efectos en los precios de la próxima temporada.

Valdés recordó que, tras las primeras granizadas registradas en Lo de Lobos y Rengo la semana pasada, algunos agricultores observaron una disminución del daño inicialmente estimado. No obstante, advirtió que el episodio más reciente, que dejó sectores de Rancagua cubiertos de granizo, requiere una evaluación detallada.

ESTE VIERNES ANALIZARÁN POSIBLES AYUDAS

Los antecedentes recopilados por los equipos técnicos serán revisados este viernes 16 de octubre por el Comité de Gestión Integral de Riesgos Agrícolas (CARGIR), instancia en la que participan servicios especializados del agro, particularmente el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP).

El objetivo será establecer un diagnóstico más claro de las afectaciones y determinar qué medidas podrían implementarse para apoyar a los productores perjudicados por las lluvias y granizadas “Una vez evaluado a través de nuestros servicios técnicos del agro, particularmente INIA, INDAP, vamos a poder determinar qué acciones debemos seguir”, sostuvo el seremi.

Entre las herramientas disponibles se encuentran los programas de asistencia y crédito de INDAP, dirigidos principalmente a la Agricultura Familiar Campesina.

Sin embargo, Valdés reconoció que también será necesario estudiar alternativas para productores medianos y grandes que no forman parte de ese segmento “Estamos todos navegando en el mismo barco. Si le va bien al grande, le va bien al mediano, le va bien al chico”, afirmó, subrayando que las consecuencias de este tipo de fenómenos afectan a distintos tamaños de productores y requieren una mirada integral para la recuperación del sector.

CAUTELA ANTE POSIBLES ALZAS DE PRECIOS

Las consecuencias de las precipitaciones también abrieron interrogantes sobre el abastecimiento y el precio de productos agrícolas, especialmente ante las variaciones registradas en alimentos como frutillas, papas, zanahorias y lechugas.

Frente a este escenario, el seremi llamó a evitar conclusiones anticipadas, señalando que todavía no existen antecedentes suficientes para atribuir todas las alzas a las recientes lluvias. Asimismo, explicó que, si se registraran disminuciones importantes en la oferta regional, el abastecimiento desde otras zonas del país podría contribuir a compensar eventuales déficits.

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En el caso de las cerezas, recalcó que aún es prematuro proyectar el comportamiento de los precios, ya que dependerá del volumen final de la cosecha y de las condiciones de la demanda.

“COMO AGRICULTORES SOMOS RESILIENTES”

El seremi también reconoció que conoce de primera mano las dificultades que enfrentan los productores afectados, pues las granizadas alcanzaron su propio predio en Chancón, donde mantiene cultivos de cerezas. Desde esa experiencia, entregó un mensaje de apoyo a los agricultores de la región, en momentos en que comienza la evaluación de los daños y existe incertidumbre sobre las consecuencias que podría dejar el fenómeno climático

“Darles mucho ánimo a todos los agricultores de nuestra querida región. Decirles que estamos con ustedes, sentimos el pesar, yo también soy agricultor, también sufrí los granizos ayer, así que lo entiendo de primera persona lo que es hoy día el amanecer, pero como agricultores somos resilientes. Hay que ponerle el hombro y seguir andando”, expresó Valdés.

Mientras avanzan las inspecciones en terreno, el sector agrícola permanece atento a los resultados de la evaluación técnica, que permitirá dimensionar el impacto de las granizadas y definir los próximos pasos para apoyar a los productores afectados.