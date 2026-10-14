Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Kenia confirma un segundo caso de ébola en su territorio pero descarta contagio comunitario

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

(EUROPA PRESS)

El Ministerio de Salud de Kenia ha confirmado este miércoles un segundo caso de la cepa Bundibugyo del ébola en su territorio; un hombre de 39 años, familiar del primer caso confirmado, ahora ambos bajo cuarentena y sin que existan pruebas de que el virus se haya expandido a nivel comunitario.

Las autoridades kenianas han confirmado ya dos casos y un fallecimiento por la cepa que está asolando la vecina República Democrática del Congo (RDC), donde ha dejado ya más de 4.400 muertos y 9.100 casos.

El último paciente está ahora recibiendo tratamiento médico en el hospital donde ya se encontraba de cuarentena al tratarse de un contacto del primero, de ahí que su pronóstico sea bastante positivo. «No hay pruebas de una expansión comunitaria del virus», ha asegurado el Ministerio de Salud keniano.

La cartera ha enumerado 128 contactos del primer caso y, hasta el 13 de octubre, había rastreado a 113. De ellos, 108 están en cuarentena en Kenia, con controles clínicos y de temperatura diarios durante 21 días desde su última posible exposición. Los otros cinco se encuentran en otros países, cuyas autoridades sanitarias han sido informadas.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: En el estadio Eva Perón River Plate le empató el partido a Sarmiento
17 minutos hace
EN VIVO: PSG golea a Manchester City por 4 a 1
3 horas hace
EN VIVO: Stuttgart supera a Slovan Bratislava por 2-0
3 horas hace
EN VIVO: En el estadio Eva Perón River Plate le empató el partido a Sarmiento
17 minutos hace
EN VIVO: PSG golea a Manchester City por 4 a 1
3 horas hace
Anuncios
797871_2
Atlético Mineiro apabulló 3-0 a MC Torque y se ilusiona
keiko
La presidenta de Perú anuncia un «recorte de ideologías» en los nuevos libros de texto escolares
Anuncios
Fotografís Acuerdos familiares
Fundación Integra releva la importancia de establecer acuerdos familiares para el uso de pantallas en niñas y niños
INUNDACION 1
Vecinos de Rancagua Sur amanecen entre el barro y las pérdidas tras inundación
DSC_0189
Admisión 2027 INACAP Rancagua: 33 carreras de alta empleabilidad en una institución de excelencia
1 ESTO ES CHILE
“Esto es Chile”: La alianza que buscar descentralizar el debate público escuchando a las regiones
Anuncios
campeonas nacionales
Voleibol femenino Team O’Higgins gana el oro en los Juegos Deportivos Juveniles
PDI conforma equipo multidisciplinario para investigar la tragedia en El Teniente
regional juvenil 1
Clasificatoria juvenil avanza en la región
obispado
Obispado de Rancagua advierte de persona que se presenta falsamente como sacerdote católico
5 lluvia
Casas inundadas, cortes de luz y caos vial dejaron las lluvias y granizadas en Rancagua
798305_0
Magallanes vs San Luis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 del campeonato 2026
Anuncios