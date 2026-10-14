La presidenta de Perú anuncia un «recorte de ideologías» en los nuevos libros de texto escolares

(EUROPA PRESS) –

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, ha anunciado este miércoles un «recorte de ideologías» en los libros de texto escolares, como parte de una reforma del sistema educativo que incluye asimismo la exigencia del corte de pelo para los chicos y la prohibición de acudir a clase con maquillaje.

Desde Breña, uno de los distritos de la provincia de Lima, la mandataria ha asegurado que los próximos materiales educativos no incluirán «ningún tipo de ideología», asegurando que los nuevos contenidos han tenido una buena acogida entre docentes y padres de estudiantes.

Fujimori ha hecho estas declaraciones durante la presentación del ‘Plan de distribución de materiales educativos para el Año Escolar 2027’, un acto en el que ha querido destacar el debate generado tras su anuncio, hace apenas dos días, de prohibir que los alumnos acudan a los centros educativos con maquillaje, pelo teñido o incluso pelo largo en el caso de los chicos.

«He visto que todos estos anuncios y medidas para recuperar el orden en la educación en los colegios ha generado mucho debate. Eso es muy saludable. La presentación del reglamento de disciplina permitirá recoger justamente las mejores opiniones», ha asegurado.

La mandataria peruana, eso sí, ha incidido en que la discusión en torno a las reformas educativas permite identificar «claramente quiénes están a favor de la disciplina versus el desorden».

«Algunos críticos quieren minimizar señalando que todo el esfuerzo solo tiene que ver con el recorte de pelo, se equivocan. Acá hay una visión muy grande. Así como hemos anunciado que los alumnos tienen que venir pulcramente, no solamente habrá recorte de pelo, sino también el recorte de la ideología en los textos escolares», ha reiterado, antes de prometer que todas estas medidas serán «irreversibles».

Anuncios

Por su parte, la viceministra de Educación, Miriam Ponce, ha indicado que los nuevos textos se centran en el desarrollo integral de los estudiantes, mientras que los que señalan aspectos ideológicos vienen siendo revisados «para evitar que existan sesgos».

«Lo que buscamos es que los alumnos respondan, realicen un análisis crítico de los contenidos, pero que estos contenidos sean totalmente objetivos de la historia», ha argumentado.