Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

La presidenta de Perú anuncia un «recorte de ideologías» en los nuevos libros de texto escolares

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

(EUROPA PRESS) –

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, ha anunciado este miércoles un «recorte de ideologías» en los libros de texto escolares, como parte de una reforma del sistema educativo que incluye asimismo la exigencia del corte de pelo para los chicos y la prohibición de acudir a clase con maquillaje.

Desde Breña, uno de los distritos de la provincia de Lima, la mandataria ha asegurado que los próximos materiales educativos no incluirán «ningún tipo de ideología», asegurando que los nuevos contenidos han tenido una buena acogida entre docentes y padres de estudiantes.

Fujimori ha hecho estas declaraciones durante la presentación del ‘Plan de distribución de materiales educativos para el Año Escolar 2027’, un acto en el que ha querido destacar el debate generado tras su anuncio, hace apenas dos días, de prohibir que los alumnos acudan a los centros educativos con maquillaje, pelo teñido o incluso pelo largo en el caso de los chicos.

«He visto que todos estos anuncios y medidas para recuperar el orden en la educación en los colegios ha generado mucho debate. Eso es muy saludable. La presentación del reglamento de disciplina permitirá recoger justamente las mejores opiniones», ha asegurado.

La mandataria peruana, eso sí, ha incidido en que la discusión en torno a las reformas educativas permite identificar «claramente quiénes están a favor de la disciplina versus el desorden».

«Algunos críticos quieren minimizar señalando que todo el esfuerzo solo tiene que ver con el recorte de pelo, se equivocan. Acá hay una visión muy grande. Así como hemos anunciado que los alumnos tienen que venir pulcramente, no solamente habrá recorte de pelo, sino también el recorte de la ideología en los textos escolares», ha reiterado, antes de prometer que todas estas medidas serán «irreversibles».

Anuncios

Por su parte, la viceministra de Educación, Miriam Ponce, ha indicado que los nuevos textos se centran en el desarrollo integral de los estudiantes, mientras que los que señalan aspectos ideológicos vienen siendo revisados «para evitar que existan sesgos».

«Lo que buscamos es que los alumnos respondan, realicen un análisis crítico de los contenidos, pero que estos contenidos sean totalmente objetivos de la historia», ha argumentado.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: En el estadio Eva Perón River Plate le empató el partido a Sarmiento
16 minutos hace
EN VIVO: PSG golea a Manchester City por 4 a 1
3 horas hace
EN VIVO: Stuttgart supera a Slovan Bratislava por 2-0
3 horas hace
EN VIVO: En el estadio Eva Perón River Plate le empató el partido a Sarmiento
16 minutos hace
EN VIVO: PSG golea a Manchester City por 4 a 1
3 horas hace
Anuncios
797871_2
Atlético Mineiro apabulló 3-0 a MC Torque y se ilusiona
ebola
Kenia confirma un segundo caso de ébola en su territorio pero descarta contagio comunitario
Anuncios
Fotografís Acuerdos familiares
Fundación Integra releva la importancia de establecer acuerdos familiares para el uso de pantallas en niñas y niños
INUNDACION 1
Vecinos de Rancagua Sur amanecen entre el barro y las pérdidas tras inundación
DSC_0189
Admisión 2027 INACAP Rancagua: 33 carreras de alta empleabilidad en una institución de excelencia
1 ESTO ES CHILE
“Esto es Chile”: La alianza que buscar descentralizar el debate público escuchando a las regiones
Anuncios
campeonas nacionales
Voleibol femenino Team O’Higgins gana el oro en los Juegos Deportivos Juveniles
PDI conforma equipo multidisciplinario para investigar la tragedia en El Teniente
regional juvenil 1
Clasificatoria juvenil avanza en la región
obispado
Obispado de Rancagua advierte de persona que se presenta falsamente como sacerdote católico
5 lluvia
Casas inundadas, cortes de luz y caos vial dejaron las lluvias y granizadas en Rancagua
798305_0
Magallanes vs San Luis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 del campeonato 2026
Anuncios