Milad cuestiona suspensión de la final entre O’Higgins y Coquimbo: “No se pueden jugar partidos, pero sí recitales”

El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Pablo Milad, cuestionó las restricciones que impidieron disputar la final de la Copa de la Liga entre O’Higgins y Coquimbo Unido, encuentro que debió ser suspendido en el contexto de las consecuencias del sistema frontal y el aluvión que afectó a la Región Metropolitana.

En conversación con TNT Sports, el dirigente criticó las diferencias que, a su juicio, existen entre las condiciones para autorizar partidos de fútbol y otros eventos masivos.

“No se pueden jugar partidos, pero sí se pueden hacer recitales con tres o cuatro veces la cantidad de personas. Bueno, es un cuestionamiento que tenemos que hacernos todos”, señaló.

La suspensión dejó pendiente la definición del campeonato, que enfrenta al cuadro rancagüino con Coquimbo Unido por el título de la Copa de la Liga.

Milad detalló alternativas para disputar la final

El presidente de la ANFP explicó que las decisiones se adoptaron en coordinación con las autoridades, TNT Sports, los clubes finalistas y la propia asociación.

Según indicó, la emergencia provocada por el aluvión generó dificultades de conectividad vial y de movilización de recursos, entre otros factores que complicaron la realización del encuentro.

Milad sostuvo que se evaluaron distintas alternativas para disputar la final. Entre ellas, mencionó la posibilidad de trasladar el partido al estadio Santa Laura, opción que tampoco recibió la autorización correspondiente.

Además, señaló que se propuso a los clubes disputar una serie de ida y vuelta, alternativa que no fue aceptada por uno de los equipos.

El dirigente calificó lo ocurrido como una situación de fuerza mayor y manifestó su expectativa de encontrar una solución que permita definir al campeón.

“Esperamos que lo antes posible coordinemos una fecha, tanto con los clubes como con las autoridades, para que se pueda jugar esta final de la Copa de la Liga”, concluyó.

Hasta ahora, en las declaraciones entregadas por Milad no se establece una nueva fecha para el encuentro.