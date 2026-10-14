Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Milad cuestiona suspensión de la final entre O’Higgins y Coquimbo: “No se pueden jugar partidos, pero sí recitales”

El presidente de la ANFP criticó las restricciones para realizar eventos deportivos tras la suspensión de la final de la Copa de la Liga. El dirigente afirmó que se propuso jugar en Santa Laura y disputar una serie de ida y vuelta, pero esas alternativas no prosperaron.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Pablo Milad, cuestionó las restricciones que impidieron disputar la final de la Copa de la Liga entre O’Higgins y Coquimbo Unido, encuentro que debió ser suspendido en el contexto de las consecuencias del sistema frontal y el aluvión que afectó a la Región Metropolitana.

En conversación con TNT Sports, el dirigente criticó las diferencias que, a su juicio, existen entre las condiciones para autorizar partidos de fútbol y otros eventos masivos.

“No se pueden jugar partidos, pero sí se pueden hacer recitales con tres o cuatro veces la cantidad de personas. Bueno, es un cuestionamiento que tenemos que hacernos todos”, señaló.

La suspensión dejó pendiente la definición del campeonato, que enfrenta al cuadro rancagüino con Coquimbo Unido por el título de la Copa de la Liga.

Milad detalló alternativas para disputar la final

El presidente de la ANFP explicó que las decisiones se adoptaron en coordinación con las autoridades, TNT Sports, los clubes finalistas y la propia asociación.

Según indicó, la emergencia provocada por el aluvión generó dificultades de conectividad vial y de movilización de recursos, entre otros factores que complicaron la realización del encuentro.

Milad sostuvo que se evaluaron distintas alternativas para disputar la final. Entre ellas, mencionó la posibilidad de trasladar el partido al estadio Santa Laura, opción que tampoco recibió la autorización correspondiente.

Además, señaló que se propuso a los clubes disputar una serie de ida y vuelta, alternativa que no fue aceptada por uno de los equipos.

El dirigente calificó lo ocurrido como una situación de fuerza mayor y manifestó su expectativa de encontrar una solución que permita definir al campeón.

“Esperamos que lo antes posible coordinemos una fecha, tanto con los clubes como con las autoridades, para que se pueda jugar esta final de la Copa de la Liga”, concluyó.

Hasta ahora, en las declaraciones entregadas por Milad no se establece una nueva fecha para el encuentro.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: FK Bodo/Glimt vence a Borussia Dortmund por 1 a 0
1 minuto hace
EN VIVO: Stuttgart supera a Slovan Bratislava por 2-0
2 minutos hace
EN VIVO:
5 minutos hace
EN VIVO: FK Bodo/Glimt vence a Borussia Dortmund por 1 a 0
1 minuto hace
EN VIVO: Stuttgart supera a Slovan Bratislava por 2-0
2 minutos hace
Anuncios
1 ESTO ES CHILE
“Esto es Chile”: La alianza que buscar descentralizar el debate público escuchando a las regiones
ohiggins coquimbo 1
Fecha FIFA de noviembre sería la escogida para reagendar final de la Copa de la Liga
Anuncios
campeonas nacionales
Voleibol femenino Team O’Higgins gana el oro en los Juegos Deportivos Juveniles
PDI conforma equipo multidisciplinario para investigar la tragedia en El Teniente
regional juvenil 1
Clasificatoria juvenil avanza en la región
obispado
Obispado de Rancagua advierte de persona que se presenta falsamente como sacerdote católico
Anuncios
5 lluvia
Casas inundadas, cortes de luz y caos vial dejaron las lluvias y granizadas en Rancagua
798305_0
Magallanes vs San Luis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 del campeonato 2026
Se posterga el partido entre Coquimbo Unido y O’Higgins
798307_0
Rangers saldrá a buscar los puntos ante Santiago Wanderers para salir del fondo de la tabla
797871_0
Atlético Mineiro y MC Torque juegan el primer duelo para avanzar a la final
horoscopo
HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE
Anuncios
Infraestructura turística para habilitar inversión y desarrollo
el teniente referencial
Sernageomin advierte alto peligro de aluviones y deslizamientos en la precordillera de O’Higgins
WhatsApp Image 2026-10-13 at 18.00.39
Lluvias y granizos provocaron inundaciones en la región: 15.967 clientes siguen sin luz
2 (6)
38 municipios reciben Distinción Turística durante clausura del Congreso de Municipalidades Turísticas de Sernatur
Anuncios
1 BATERIAS
Alertan sobre el incremento en el robo de baterías y destacan la necesidad de su reciclaje responsable
Alerta Amarilla en O’Higgins por viento y tormentas eléctricas
Tormentas eléctricas y posibles granizos seguirán afectando hoy y mañana a O’Higgins
Un avance hacia una mayor equidad en el financiamiento
ALCANCIA 1
“Los Cancía” llegan a El Rancagüino para aportar a Teletón
ohiggins coquimbo 1
Director de O’Higgins por final de la Copa de la Liga: “Necesitamos darle claridad y certidumbre a nuestra gente”
WhatsApp Image 2026-10-13 at 15.23.49
Mr. y Miss Dreams dieron el sí en una especial celebración por los 18 años de Monticello
CNTC 3
CNTC pide mesa de trabajo con Codelco tras muerte de dos trabajadores en El Teniente
aluviones
San Fernando y Machalí, entre las comunas de O’Higgins más vulnerables a los aluviones, según académico de la UOH