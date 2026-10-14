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Obispado de Rancagua advierte de persona que se presenta falsamente como sacerdote católico

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El Obispado de Rancagua informó este martes  a la comunidad de la región que ha tomado conocimiento, mediante avisos que han dado fieles de Rancagua, de que el señor Hugo Pantoja Tapia se presenta, desde hace un tiempo, como sacerdote católico.

“Al respecto, aclaramos que esta persona no es sacerdote de la Iglesia católica, por lo que no está autorizada para celebrar sacramentos en nombre de la Iglesia ni para solicitar aportes económicos a cambio de estos servicios religiosos”, indicaron desde el Obispado.

Ante esta situación, se invitó  a los fieles de la diócesis a actuar con prudencia y a solicitar la identificación eclesiástica oficial a toda persona que, presentándose como sacerdote de la Iglesia, sea desconocida por la comunidad y ofrezca celebrar sacramentos u otros servicios religiosos.

“Asimismo, recomendamos verificar cualquier duda sobre la identidad de un clérigo directamente en la parroquia correspondiente o en el Obispado de Rancagua. Agradecemos a todos su colaboración en la difusión de esta información, con el fin de prevenir confusiones y resguardar la buena fe de nuestros fieles”, se indicó.

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