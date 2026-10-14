Panoramas: ¿Qué hacer este fin de semana?

Rancagua: “El reencuentro” – Grupo Nieve

El sábado 17 de octubre, la Casa de la Cultura será sede para la presentación musical “El Reencuentro”, traída por el Grupo Nieve.

El nombre no es casualidad, pues Grupo Nieve nació en la capital regional durante 1978, y una vez más se han reunido para traer lo mejor del rock progresivo para su público.

El evento tendrá lugar a las 19:00 horas y es de acceso liberado para todo público.

Rancagua: Tren del Recuerdo

Un antiguo recorrido por la vía del tren se habilitará el sábado 17 de octubre desde la estación Rancagua con destino al Litoral.

Con pasajes desde los $34.000 hasta los $120.000, la ida a San Antonio incluye un traslado ida y vuelta, desayuno y snack, garantizando la experiencia de viajar en un tren de época.

Para más detalles y la compra de pasajes, se debe ingresar al sitio web www.trendelrecuerdo.cl

Rancagua: “La Última Noche que Pasé Contigo”

El Teatro Casa del Arte presentará “La Última Noche que Pasé Contigo”, una versión de “Julieta y Romeo en el Geriátrico”, de Franklin Rodríguez.

Protagonizada por Ximena Nogueira, Jorge Arévalo, Alejandra y Cristian Briones, esta obra de teatro invita a reflexionar, pensar y reír a la vez.

Las reservas para asistir a las funciones del jueves 15, viernes 16 o sábado 17 de octubre deben hacerse a los teléfonos +56 9 6370 1088 o 72 2242604.

Rancagua: Festival de las Juventudes Rancagüinas

El viernes 16 de octubre, en la Casa de la Cultura se podrá reunir la juventud local en el Festival de las Juventudes Rancagüinas.

En el marco del aniversario de la capital regional, la jornada de entrada liberada iniciará a las 11:00 horas hasta las 16:00 horas, ofreciendo teatro, música, foodtrucks, emprendimientos, danza, actividades y más.

Mostazal: “Mostazal Sonoro – Edición rock”

El rock se toma la comuna de Mostazal con la primera edición de “Mostazal Sonoro: Edición Rock”, a realizarse en el Centro Cultural Estación Mostazal el sábado 17 de octubre a las 17:00 horas.

La instancia estará protagonizada por las agrupaciones Zarandaja, 4° de Vida, O’Funkazo, Alto al Fuego, Fragmento Indómito, 90s Band, Kameltosis y La Última Salida.

Este evento es de entrada gratuita.

Olivar: Mes de la Música Chile – Concierto en vivo

La música chilena se sigue celebrando en O’Higgins. Esta vez, la comuna de Olivar ofrecerá un concierto encabezado por Sudamerican Rockers, Ratalia Blues y Lissette Vásquez, con entrada gratuita.

A las 18:00 horas, en el Teatro de Olivar, los artistas se presentarán para honrar el talento nacional.

Coltauco: Teletón Coltauco 2026

El viernes 16 y el sábado 17 de octubre, Coltauco dará inicio a las actividades en el marco de la Teletón 2026, ofreciendo grandes shows en distintos sectores de la comuna.

Para el día viernes, desde las 19:00 horas, las presentaciones se instalarán en Villa El Bosque/Parral, mientras que el sábado desde las 19:00 se llevará a cabo en la Plaza de Almendro.

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Chépica: Expo Prodesal 2026

La Expo Prodesal Chépica 2026 se realizará el sábado 17 de octubre para celebrar lo mejor del mundo rural y conocer el trabajo de los emprendedores y productores en una jornada entretenida.

En la Plaza de Armas de Chépica, esta contará con exposiciones, muestra de oficios, gastronomía y música en vivo de la mano de Luis Becerra, Joyce La Rancherita, Kike Vargas y su Cumbia Clásica, Forajidos de Chile y Sonora Invasión.

San Fernando: Cicletada Familiar

El domingo 18 de octubre, San Fernando vivirá una Cicletada Familiar, una actividad deportiva a realizar en Angostura.

Desde las 9:30 horas y con un kit de regalo para las primeras 100 personas en llegar, la sexta edición del evento tendrá inicio en el CECOSF de Angostura y contempla un recorrido en bicicleta por el interior de Viña Casa Silva.

Santa Cruz: Expomiel 2026

Con sabor, entretenimiento y disfrute familiar, llega la Expomiel 2026 a Santa Cruz desde el viernes 16 hasta el sábado 17 de octubre.

La fiesta para la comunidad amante de las abejas y sus productos ofrecerá feria de emprendedores, música en vivo, juegos para niños, foodtrucks y una parrilla musical encabezada por artistas como Rezagados, Los R15, Los Forajidos de Chile y otros.

“Palenque Fest”

Gran Arena Monticello pondrá por todo lo alto a exponentes chilenos de la ranchera mexicana con el “Palenque Fest” a realizarse el viernes 16 de octubre.

Con Los Peregrinos del Amor, Los Charros de Luchito y Rafael y Vicente Charro Morales, las entradas van desde los $11.500 hasta los $49.450 y pueden adquirirse en https://www.ticketmaster.cl/event/palenque-fest-gran-arena-monticello