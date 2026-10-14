Pañul celebró su fiesta costumbrista con 1.000 cazuelas de ave de campo

El aroma del caldo, el cilantro y los sabores de la cocina campesina marcó la jornada de este domingo 11 de octubre en Pañul, donde se realizó la undécima versión de la Fiesta Costumbrista y Tradicional. El encuentro tuvo como protagonista la preparación y degustación de 1.000 cazuelas de ave de campo, en una celebración que reunió a familias, vecinos y visitantes en la cancha del Club Deportivo de Pañul.

La actividad fue organizada por la Red de Turismo Rural El Encanto, con respaldo logístico del municipio y financiamiento del Gobierno Regional de O’Higgins. La iniciativa busca poner en valor las tradiciones del sector y contribuir al desarrollo del turismo rural y de la economía local.

“Estamos muy contentos por el éxito de la convocatoria, el impacto positivo del financiamiento regional en el fortalecimiento de la economía local y la puesta en valor del patrimonio de Pañul, a través de esta iniciativa. Fue una actividad familiar, de mucha tradición de nuestra cocina rural, que nos enorgullece”, señaló el gobernador regional, Pablo Silva Amaya, quien también felicitó el esfuerzo y compromiso de la organización.

Música, humor y tradiciones campesinas

La gastronomía compartió protagonismo con la música y el humor. La animación estuvo a cargo de Fernando Urzúa Púa, quien dio vida a un conocido personaje popular de Pichilemu y acompañó la jornada con sus tallas y picardía.

El alcalde de Pichilemu, Roberto Córdova Carreño, destacó la participación de las familias y el aporte de estas actividades a los sectores rurales.

“Fueron cientos de familias, vecinos y visitantes que llegaron a encontrarse en torno a nuestras tradiciones, nuestra gastronomía y la identidad de nuestros sectores rurales”, manifestó. También señaló que el municipio busca que estos encuentros sigan creciendo por su aporte a las costumbres locales, los emprendedores y el turismo rural.

La música y el baile completaron el programa artístico, que incluyó las presentaciones de Carlos Jorquera, Sembradores de Tagua Tagua, La Golondrina, Tomás Charro Alfaro, Sangre Norteña, Los Tincaos, Folclorazo Campesino y Los Tigres de Santa Clara.

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Con once versiones realizadas, la Fiesta Costumbrista y Tradicional de Pañul se ha convertido en un espacio para compartir la gastronomía campesina y las expresiones culturales del mundo rural, reuniendo a la comunidad en torno a tradiciones que siguen formando parte de la identidad local.