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PDI conforma equipo multidisciplinario para investigar la tragedia en El Teniente

Especialistas de la Brigada de Homicidios de Rancagua y de la BIDEMA Metropolitana trabajarán en coordinación con la Fiscalía Regional de O’Higgins. En paralelo, el Servicio Médico Legal determinó que los dos trabajadores fallecidos murieron por asfixia por inmersión.

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La Policía de Investigaciones (PDI) conformó un equipo multidisciplinario para avanzar en la investigación del alud que dejó dos trabajadores fallecidos en la División El Teniente. El grupo reúne a especialistas de la Brigada de Homicidios (BH) de Rancagua y de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (BIDEMA) Metropolitana.

La conformación del equipo fue informada por el subprefecto Juan Reyes, jefe de la Brigada de Homicidios de Rancagua, tras una reunión de coordinación realizada en dependencias de la Fiscalía Regional de O’Higgins, instancia en la que se planificaron las próximas diligencias junto al Ministerio Público.

Según explicó el detective, el trabajo especializado busca establecer las circunstancias en que ocurrió la tragedia y precisar los antecedentes relacionados con la muerte de las víctimas.

Uno de los antecedentes entregados por Reyes corresponde a la causa de muerte establecida por el Servicio Médico Legal (SML).

El subcomisario explicó que, durante las primeras diligencias realizadas en el sitio del suceso, la PDI había planteado como causa posible una asfixia por aplastamiento. Sin embargo, el examen médico legal determinó que ambos trabajadores fallecieron por asfixia por inmersión.

De acuerdo con Reyes, este resultado es concordante con los antecedentes recogidos en el sitio del suceso, donde no se encontraron lesiones externas en los cuerpos que permitieran establecer una responsabilidad directa derivada de una acción de terceros.

Nuevas entrevistas y recopilación de antecedentes

Entre las diligencias planificadas se encuentran las entrevistas a compañeros de trabajo de las víctimas, testigos del hecho y personas que se encontraban de turno cuando ocurrió el alud.

La investigación también contempla entrevistar a representantes de las empresas involucradas. Según detalló el subcomisario, estas actuaciones buscan establecer cuáles eran las empresas que participaban en las labores y qué funciones cumplían el día de la tragedia.

Reyes precisó que se trata de diligencias preliminares y que los investigadores continúan recopilando información, incautando documentación y coordinando las entrevistas de las personas consideradas relevantes para esclarecer los hechos.

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Consultado sobre si el alud se había atribuido a las condiciones climáticas, el detective señaló que esos antecedentes siguen siendo materia de investigación. Añadió que todavía es prematuro adelantar líneas investigativas, considerando que el equipo se encuentra en una etapa de recopilación y análisis de información.

Las diligencias continuarán en coordinación con el Ministerio Público, con el propósito de reunir los antecedentes necesarios para esclarecer las circunstancias de la tragedia y determinar las eventuales responsabilidades que correspondan.

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