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Selecciones Adultos ya disputan la segunda ronda de la Clasificatoria Regional

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El último fin de semana, en diversos escenarios, se jugaron los encuentros de ida de la segunda fase en las Clasificatorias Regionales serie Adultos 2026.

Ocho fueron los partidos se jugaron a lo largo y ancho de la región los cuales dejaron los siguientes marcadores: Rural Rosario 3-0 Doñihue; Placilla 0-4 Coltauco; Pichilemu 2-3 Pichidegua; Peumo 2-1 Malloa; Peralillo 1-3 Nancagua; Quinta de Tilcoco 1-2 Coinco; San Francisco 1-3 Rengo, y; Unión Esperanza 2-1 Las Cabras.

Cabe consignar que, en total, asistió un público cercano a 1.200 espectadores. Las revanchas tendrán lugar el próximo domingo.

Coltauco goleó a Placilla en la ida.

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