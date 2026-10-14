Selecciones Adultos ya disputan la segunda ronda de la Clasificatoria Regional

El último fin de semana, en diversos escenarios, se jugaron los encuentros de ida de la segunda fase en las Clasificatorias Regionales serie Adultos 2026.

Ocho fueron los partidos se jugaron a lo largo y ancho de la región los cuales dejaron los siguientes marcadores: Rural Rosario 3-0 Doñihue; Placilla 0-4 Coltauco; Pichilemu 2-3 Pichidegua; Peumo 2-1 Malloa; Peralillo 1-3 Nancagua; Quinta de Tilcoco 1-2 Coinco; San Francisco 1-3 Rengo, y; Unión Esperanza 2-1 Las Cabras.

Cabe consignar que, en total, asistió un público cercano a 1.200 espectadores. Las revanchas tendrán lugar el próximo domingo.