Senadores de la región piden reforzar la seguridad minera tras muertes en El Teniente

La muerte de dos trabajadores contratistas en la División El Teniente generó pesar y preocupación entre los senadores de la Región de O’Higgins. Los parlamentarios coincidieron en la necesidad de esclarecer las circunstancias del accidente, aunque plantearon distintos énfasis respecto de la seguridad minera y la gestión de la empresa estatal.

Juan Luis Castro cuestionó las condiciones en que se desarrollaban las faenas y pidió investigar eventuales responsabilidades. Javier Macaya sostuvo que la tragedia debe marcar un punto de inflexión en Codelco, mientras que Alejandra Sepúlveda insistió en la necesidad de una investigación rigurosa y de información transparente para la ciudadanía.

Juan Luis Castro: “Uno se pregunta qué seguridad está habiendo hoy día en la División El Teniente”

El senador por O’Higgins e integrante de la Comisión de Minería y Energía manifestó sus condolencias a las familias de los dos trabajadores fallecidos el domingo, a raíz de un alud de nieve y barro, y cuestionó las condiciones de seguridad de las faenas.

“La muerte de dos mineros en la División El Teniente constituye algo muy grave, porque uno se pregunta qué seguridad está habiendo hoy día en la División El Teniente”, señaló.

Castro también aludió a los seis trabajadores que murieron el 31 de julio de 2025 en otro accidente en la misma división y sostuvo que la reiteración de tragedias exige revisar los estándares de seguridad.

“Van demasiados fallecidos, no hay una autocrítica, y siguen ocurriendo decesos a partir de faenas que se entiende que tienen la máxima seguridad”, afirmó.

El parlamentario pidió que se investiguen las eventuales responsabilidades en las distintas instancias competentes, entre ellas el Ministerio Público, la Dirección del Trabajo y Sernageomin.

“Esto requiere llegar hasta el final de la investigación judicial, en la Dirección del Trabajo y en Sernageomin, que son instancias todas fiscalizadoras”, sostuvo.

Asimismo, planteó interrogantes sobre la posibilidad de prevenir el accidente, considerando las condiciones meteorológicas existentes al momento de los hechos. “La gran pregunta es, ¿alguien pudo evitar esto? ¿O era circunstancial que, sabiendo que había mal tiempo, sabiendo que había desplazamientos de agua y nieve, igual los mandaron a hacer una faena?”, cuestionó.

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Javier Macaya: “Es momento de generar un punto de inflexión en Codelco”

El senador Javier Macaya expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y su solidaridad con los trabajadores de Codelco y de las empresas contratistas.

“Esta es una noticia muy dolorosa para El Teniente, para toda la familia minera y para la Región de O’Higgins. Por eso quiero mandar mis condolencias a las familias de los trabajadores que han fallecido y toda mi fuerza para todos los trabajadores de Codelco y las empresas contratistas”, manifestó.

Macaya destacó la importancia de la División El Teniente para la región y el país, y planteó que la tragedia debe dar paso a una revisión del rumbo de la empresa estatal.

“Esto es una tragedia muy, muy grande y por eso es urgente volver a poner de pie a una empresa que ha sido tan importante para la región y para Chile”, sostuvo.

El parlamentario también cuestionó aspectos de la gestión de Codelco y afirmó que existen diagnósticos sobre sus falencias, la sobreproducción y errores que, según señaló, han tenido consecuencias fatales.

“Hay investigaciones del Ministerio Público, hay delitos probablemente involucrados y a nosotros nos parece que este es un momento también de generar los puntos de inflexión que sean necesarios para el cambio de rumbo”, indicó.

Finalmente, manifestó su disposición a colaborar desde el Senado para contribuir a superar las dificultades de la empresa y recuperar su capacidad de desarrollo.

Alejandra Sepúlveda: “Exigimos rigurosidad y transparencia a Codelco”

La senadora Alejandra Sepúlveda lamentó la muerte de los dos trabajadores en las cercanías del ADIT 42, en el sector El Rajo de la División El Teniente, y envió sus condolencias a las familias afectadas.

La parlamentaria recordó que la tragedia ocurre poco más de un año después del accidente de julio de 2025, que dejó seis trabajadores fallecidos, y pidió a Codelco actuar con rigurosidad en la investigación y entregar información transparente a la ciudadanía.

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“Nuevamente nuestra Región de O’Higgins está de duelo. Han fallecido dos trabajadores de El Teniente, que, durante este domingo, trabajaban, a pesar de todas las inclemencias del tiempo que tuvimos, con nieve, con lluvia, y no volvieron”, expresó.

Sepúlveda envió un abrazo a las familias Guajardo y Ponce y recalcó la importancia de que la empresa entregue información clara sobre lo ocurrido.

“Lo único que puedo transmitir con todo mi corazón es un abrazo fuerte a su familia, a la familia Guajardo y a la familia Ponce, y pedirle a El Teniente rigurosidad en las decisiones que se tomen, transparencia en la información que se entregue a la ciudadanía”, señaló.

La senadora concluyó con un llamado a evitar que se repitan hechos de esta naturaleza y sus consecuencias para las familias de los trabajadores.