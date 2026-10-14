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Tenimesistas de la región de O’Higgins clasifican a los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027

Colomba Cortés y Anastasia González consiguieron su clasificación tras obtener medallas de plata en el clasificatorio nacional de tenis de mesa, realizado en dependencias del Comité Olímpico de Chile.

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La región de O’Higgins tendrá representantes en los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027. Las tenimesistas Colomba Cortés y Anastasia González aseguraron su clasificación a la competencia internacional luego de obtener medallas de plata en el clasificatorio nacional de tenis de mesa, disputado recientemente en dependencias del Comité Olímpico de Chile.

Ambas deportistas compitieron en la modalidad de dobles unificados, que promueve la participación conjunta de atletas con y sin discapacidad intelectual en un mismo equipo, demostrando que el deporte es una herramienta fundamental para fomentar la inclusión y el trabajo colaborativo.

“Estamos felices de lograr medalla junto a mi compañera Anastasia en el doble unificado de tenis de mesa”, señaló Colomba Cortés, tenimesista de la región de O’Higgins.

Desde la coordinación regional de Olimpiadas Especiales Chile también destacaron el trabajo que se ha desarrollado para fortalecer el deporte inclusivo y unificado en la zona.

“O’Higgins viene trabajando arduamente en el deporte inclusivo y unificado. Felicito a Colomba y Anastasia porque de verdad se lo merecen y dejan en alto el nombre de nuestra región”, señaló María Fernanda Rebolledo, coordinadora regional de Olimpiadas Especiales Chile.

Rumbo a Santiago 2027

Los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027 se realizarán entre el 16 y el 24 de octubre de ese año, con el Parque Estadio Nacional como epicentro. El evento reunirá a miles de deportistas con discapacidad intelectual de diferentes países, en una celebración deportiva que busca promover la inclusión, el respeto y la igualdad de oportunidades.

Esta cita mundial marcará un hito histórico, ya que será la primera vez que los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales se realicen en Latinoamérica y el hemisferio sur.

La clasificación de Colomba Cortés y Anastasia González forma parte del proceso nacional que permitirá conformar el Team Olimpiadas Especiales Chile, delegación que representará al país ante el mundo. A través de los clasificatorios nacionales, deportistas de distintas regiones buscan asegurar un lugar en el equipo y cumplir el sueño de competir en esta importante cita internacional.

Con sus medallas de plata y la clasificación asegurada, las representantes de O’Higgins continúan su camino hacia Santiago 2027, llevando consigo el esfuerzo, la perseverancia y el orgullo de representar a su región y a Chile en uno de los eventos más importantes del deporte inclusivo mundial.

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