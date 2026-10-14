Vecinos de Rancagua Sur amanecen entre el barro y las pérdidas tras inundación

Los vecinos de la población Rancagua Sur atravesaron una mañana muy distinta al resto de la capital regional. Lejos de tratarse de un día miércoles cualquiera, los habitantes del sector llevaban horas sin dormir, lamentaban la pérdida de bienes materiales y continuaban sacando agua del interior de sus hogares tras la tormenta eléctrica que azotó la zona la tarde del martes 13 de octubre.

Pese a lo impresionante de los rayos y los granizos de la jornada, la cantidad de agua que cayó en tan poco tiempo ocasionó que las casas de la calle José Faure se inundaran, trasladando la atención de los residentes a salvar la mayor cantidad de posesiones antes que centrarse en el evento meteorológico en curso.

Un agravante del panorama es que no se trata de la primera vez en que la población se ve afectada de esta manera. Durante el mes de julio, las intensas lluvias de aquella oportunidad hicieron colapsar el canal que pasa por la población, desbordando su cauce y poniendo a los vecinos en la que sería la primera de dos inundaciones durante el año.

Rudis Olea Vélez, quien ha vivido cerca de cuatro décadas en el sector, relató que nunca habían enfrentado una situación de esta magnitud antes de los episodios registrados este año. Según su testimonio, la inundación anterior había afectado principalmente el garaje de su vivienda, mientras que esta vez el agua avanzó hasta la cocina y el living.

La adulta mayor también señaló que el agua alcanzó muebles y electrodomésticos, entre ellos la lavadora y la secadora, así como su garaje quedó cubierto de barro, por lo que manifestó su molestia ante la falta de soluciones que permitan prevenir nuevas inundaciones.

Según relató, el alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, visitó su vivienda durante la noche del martes y pudo observar los daños, pero cuestionó que las respuestas recibidas hasta ahora no se hayan traducido en medidas que eviten la repetición de estos episodios.

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Una preocupación similar expresó Francisca Negrete, quien habita en Rancagua Sur desde 2019 y aseguró que, pese a que ya había enfrentado una inundación, “ahora ya fue mucho. Fue un abrir y cerrar de ojos y esto estaba completamente inundado”.

La emergencia dejó pérdidas materiales en su vivienda, entre ellas un refrigerador y mercadería, mientras que se encontraba determinando si la secadora también sufrió daños. Negrete señaló, además, que no había recibido apoyo directo al interior de su casa y manifestó preocupación por la falta de contención emocional para los afectados.

Ante el angustiante escenario, expresó que le gustaría que “no vuelva a ocurrir, porque de verdad que es algo terrible, es algo que se escapa de las manos de uno”. A su juicio, las labores de limpieza posteriores no son suficientes si no existen soluciones concretas que permitan evitar que el agua vuelva a ingresar a las viviendas.

Karla Fuentes, otra de las vecinas que reside hace seis años en el pasaje, coincidió con la descripción de una inundación que se produjo en cuestión de segundos y que dejó barro y suciedad al interior de su hogar. Entre las pérdidas, mencionó la cama nido de sus hijos, cuyo colchón inferior quedó mojado, además de la preocupación que la emergencia generó en los niños.

En el caso de su familia, permanecieron trabajando hasta cerca de las 2:00 de la madrugada para retirar el barro de la vivienda y durante la mañana continuaron con las labores de limpieza. Si bien reconoció que “lo importante es que estamos bien” y que los daños materiales pueden recuperarse con el tiempo, planteó que la principal preocupación es encontrar una forma de prevenir nuevas inundaciones.

Jóvenes tomaron acción durante la emergencia

Mientras los residentes intentaban retirar el agua y el barro de sus viviendas, un grupo de jóvenes llegaron al sector para colaborar con las labores de limpieza.

Aunque por motivos de fuerza mayor no se encontraba completo el grupo que acudió al sitio durante la tormenta, aún seguían trabajando Tomás Román y Matías Pulgar, quienes prestaron ayuda a las familias afectadas durante la tarde y noche del martes.

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Román explicó que, aunque no es de la población, su motivación recae en que “me gusta ayudar y le puede pasar a un familiar mío. Yo vivo con mi abuela, entonces le puede pasar a ella, y me gustaría que le aportara la misma ayuda que yo estoy aportando acá”, comentó.

Su amigo, Pulgar, por su parte contó que el agua también amenazó su entorno familiar y llegó al negocio de su abuela, experiencia que lo motivó a colaborar con otras personas afectadas.

Ambos comenzaron a ayudar cerca de las 18:00 horas y continuaron hasta alrededor de las 23:00, recorriendo distintas viviendas y comprometiéndose a apoyar a quienes necesitaban retirar el barro y limpiar sus pertenencias.

La ayuda fue especialmente valorada por Rudis Olea Vélez y su hija, quienes destacaron la disposición de los jóvenes en medio de la emergencia y los consideraron “enviados por Dios”. Su intervención se convirtió así en un apoyo para las familias que, durante la mañana siguiente, todavía enfrentaban las consecuencias de la inundación.