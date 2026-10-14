Voleibol femenino Team O’Higgins gana el oro en los Juegos Deportivos Juveniles

Este miércoles, el equipo femenino de voleibol del Team OHiggins se coronó campeón de la Final Nacional de los Juegos Deportivos Juveniles 2026.

Las chicas, representantes del Instituto Inglés de Rancagua -reforzadas con elementos de los colegios Nahuelcura, San Alberto y Ayelén-, se impusieron por 3 sets a 0 frente al equipo de la región de La Araucanía.

Diana Ortíz, coach del sexteto, comentó al programa Fuera de Juego de Radio Bienvenida que “estamos felices por el resultado. El martes jugamos la semifinal contra Bío-Bío y la final la pudimos ganar contra Araucanía”.

La profesional, puntualizó también que “fue una final entretenida, nosotros hablamos mucho con las niñas para poder llegar a esta instancia. Técnicamente son muy buenas”.