ANFP: ¿Cambio de mando o más de lo mismo?

Por: Gerardo Silva Díaz, director técnico nacional.

Se avecina un cambio administrativo en la ANFP, pero todo indica que no será un cambio profundo. Los candidatos que suenan son rostros sumamente conocidos, gente que lleva muchos años en la actividad y cuya forma de proceder ya conocemos.

Se habla de dos estilos distintos para enfrentar la conducción del fútbol chileno en los próximos años, pero hasta ahora no se ha transparentado lo suficiente de cara a la opinión pública. Y hay un dato que no podemos olvidar: la ANFP está compuesta por privados, los mismos que han tenido al fútbol chileno estancado durante 10 años, sin logros deportivos y con tres inasistencias consecutivas a la máxima cita del fútbol mundial.

Por eso cuesta creer que vayamos a cambiar mucho en el futuro próximo. Porque en cada elección, los socios, exigirán lo mismo: mejores condiciones y mayores ganancias. Y durante todo este tiempo, las medidas que se han tomado han sido restrictivas.

El ejemplo más doloroso es el fútbol joven, que está prácticamente abandonado. De la Segunda División Profesional nunca se han querido hacer cargo de verdad, con problemas administrativos insostenibles. Nunca, en los últimos 10 años, habían tenido tanto trabajo la Primera y la Segunda Sala del Tribunal de Penalidades. Un montón de irregularidades que no se esclarecen con la rapidez necesaria, lo que genera un caos permanente y perjudica la imagen del del organismo rector ante la opinión pública.

Y como siempre, el caballo de batalla de la elección va a ser la Selección Nacional y su director técnico. Van a aparecer nombres rimbombantes, propuestas muy llamativas para la hinchada, que seguramente costarán una millonada.

Entonces la pregunta que debemos hacernos es otra: ¿Esa inversión millonaria será para ir a conseguir recursos que permitan un trabajo largo, de alto nivel competitivo? ¿Se van a preocupar definitivamente de tener un mejor fútbol formativo que nos evite estos baches tan amplios entre una generación y otra? ¿La inversión va a fortalecer la estructura? Yo tengo mis dudas.

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Hace un tiempo, producto de errores administrativos, la ANFP tuvo que pagar una demanda interpuesta por el canal que transmite el fútbol. Eso significó rebajar los montos mensuales que recibe cada institución y, como todos sabemos, los clubes pusieron el grito en el cielo. ¿Y qué pasa cuando suceden estas cosas? Se recortan los beneficios donde menos se nota: en el fútbol joven. Siempre es el fútbol joven el que paga la cuenta.

Espero que la nueva directiva logre entender algo esencial: para tener un mejor fútbol chileno hay que proponer mejorías sustantivas en el desarrollo. La ANFP tiene incluso la obligación de elaborar un plan de desarrollo integral con el fútbol amateur, el ministerio de educación, y el ministerio del deporte, este último para estandarizar y fiscalizar las escuelas de fútbol existentes en el país.

Definitivamente, el fútbol chileno es uno solo. Hay que trabajar en función de aunar criterios y priorizar el producto. Si hacemos bien ese trabajo, los años de bonanza vendrán solos, y serán los mismos socios de la ANFP quienes disfruten sus beneficios.