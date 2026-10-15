Blues, tributo a Cecilia y Los Prisioneros marcarán concierto por el Mes de la Música Chilena en Olivar

La música nacional tendrá un espacio protagónico hoy viernes 16 de octubre en Olivar, con un concierto organizado en el marco del Mes de la Música Chilena. El encuentro se desarrollará desde las 18:00 horas en el Teatro Municipal y contará con entrada liberada para el público.

La programación contempla la presentación de tres propuestas musicales. La banda rancagüina RATALIA llegará con su repertorio de blues, mientras que Lissette Vásquez ofrecerá un tributo a la reconocida cantante Cecilia. La jornada también incluirá a Sudamerican Rockers, agrupación que rendirá homenaje a Los Prisioneros, una de las bandas más emblemáticas de la historia del rock chileno.

El evento busca generar un espacio de encuentro para la comunidad en torno a la música, reuniendo distintos estilos y expresiones artísticas en una jornada abierta a vecinos y visitantes.

La alcaldesa de Olivar, María Estrella Montero Carrasco, invitó a la comunidad a participar de esta celebración cultural “Queremos que nuestros vecinos disfruten de una jornada dedicada a la música chilena, con artistas y propuestas que representan distintos estilos y generaciones. Estas actividades nos permiten encontrarnos como comunidad, valorar nuestra identidad cultural y abrir espacios para que la música y las expresiones artísticas estén al alcance de todos. La invitación es a participar en familia y disfrutar de este concierto gratuito en nuestro Teatro Municipal”, manifestó.

La entrada será gratuita y abierta a la comunidad.