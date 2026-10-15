Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Blues, tributo a Cecilia y Los Prisioneros marcarán concierto por el Mes de la Música Chilena en Olivar

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

La música nacional tendrá un espacio protagónico hoy viernes 16 de octubre en Olivar, con un concierto organizado en el marco del Mes de la Música Chilena. El encuentro se desarrollará desde las 18:00 horas en el Teatro Municipal y contará con entrada liberada para el público.

La programación contempla la presentación de tres propuestas musicales. La banda rancagüina RATALIA llegará con su repertorio de blues, mientras que Lissette Vásquez ofrecerá un tributo a la reconocida cantante Cecilia. La jornada también incluirá a Sudamerican Rockers, agrupación que rendirá homenaje a Los Prisioneros, una de las bandas más emblemáticas de la historia del rock chileno.

El evento busca generar un espacio de encuentro para la comunidad en torno a la música, reuniendo distintos estilos y expresiones artísticas en una jornada abierta a vecinos y visitantes.

La alcaldesa de Olivar, María Estrella Montero Carrasco, invitó a la comunidad a participar de esta celebración cultural “Queremos que nuestros vecinos disfruten de una jornada dedicada a la música chilena, con artistas y propuestas que representan distintos estilos y generaciones. Estas actividades nos permiten encontrarnos como comunidad, valorar nuestra identidad cultural y abrir espacios para que la música y las expresiones artísticas estén al alcance de todos. La invitación es a participar en familia y disfrutar de este concierto gratuito en nuestro Teatro Municipal”, manifestó.

La entrada será gratuita y abierta a la comunidad.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Gimnasia celebra con un sufrido 2-1 ante Huracán, gracias a un gol agónico
1 hora hace
NEC y Levski Sofia empataron 1 a 1
5 horas hace
Stade Rennes voltea el marcador y triunfa 2 a 1 ante OFI Creta con gol agónico
5 horas hace
Gimnasia celebra con un sufrido 2-1 ante Huracán, gracias a un gol agónico
1 hora hace
NEC y Levski Sofia empataron 1 a 1
5 horas hace
Anuncios
793876_2
Con un empate entre el Pincha y Flamengo se define el duelo en el partido de vuelta
1 detenido rengo
Detienen en Rengo a hombre con 85 envoltorios de marihuana y pasta base
Anuncios
3 (6)
Rancagua: inauguran pavimentación de avenida Diagonal Doñihue tras inversión de $1.183 millones
foto de mentoria
Programa “Capital Emprendedor” de Agrosuper realiza jornada de mentorías para potenciar negocios locales
NOTA 4.1
Olivar podrá incorporar profesional especializado en gestión del riesgo de desastres tras convenio con SENAPRED
NOTA 1.1
Olivar inaugura obras de alcantarillado para 11 familias del Pasaje Libertad en Gultro
Anuncios
Grupo senior se organiza en Pichilemu.
798303_0
Dep. Santa Cruz vs D. Antofagasta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 del campeonato 2026
1 chimbarongo
Carabineros de Chimbarongo realiza campaña preventiva contra el robo de vehículos y sus accesorios
798309_0
San Marcos vs D. Puerto Montt: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 del campeonato 2026
catolica ohiggins 3
En fecha FIFA y en Santa Laura se jugará la final de la Copa de la Liga
Europa Press - Archivo
El primer ministro de Francia lamenta la transformación del movimiento estudiantil en uno de «violencia urbana»
Anuncios