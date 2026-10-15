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Carabineros de Chimbarongo realiza campaña preventiva contra el robo de vehículos y sus accesorios

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Con el objetivo de prevenir hechos delictuales, personal de Carabineros de la Oficina Modelo de Integración Comunitaria de la Subcomisaría de Chimbarongo realizó una campaña preventiva en el servicentro Copec, ubicado en la Ruta 5 Sur.

Durante la actividad, los funcionarios entregaron material informativo gráfico a los conductores que llegaron hasta el recinto, con recomendaciones prácticas para evitar el robo de vehículos y de sus accesorios, reforzando la importancia del autocuidado y la prevención.

Entre los principales consejos entregados se encuentra no dejar objetos de valor a la vista, como bolsos, chaquetas, teléfonos celulares o compras sobre los asientos, ya que estos elementos pueden atraer la atención de delincuentes.

Asimismo, se recomendó verificar que las puertas y ventanas del automóvil permanezcan correctamente cerradas, incluso cuando el conductor deba descender por un breve momento.

Otra de las medidas preventivas apunta a estacionar en lugares iluminados, con buena visibilidad y circulación de personas, además de mantener la atención en el entorno y observar si existen individuos sospechosos merodeando antes de bajar del vehículo.

A través de esta iniciativa, Carabineros reiteró el llamado a la comunidad a adoptar medidas de seguridad y mantener una actitud preventiva, destacando que el cuidado de los vehículos y sus accesorios es fundamental para reducir las oportunidades de comisión de este tipo de delitos.

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