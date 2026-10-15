Cardenal Caro se apresta para recibir Gran Fondo Matanzas

El ciclismo de ruta tendrá, este fin de semana, un evento masivo en las rutas de la provincia de Cardenal Caro. La tercera edición del Gran Fondo Matanzas 2026 se efectuará por el asfalto de Navidad, Litueche y La Estrella, llevando la caravana multicolor a parajes marcados por ascensos, descenso, praderas y más.

Este sábado, la partida del pelotón comienza con un empinado ascenso desde la costa de Matanzas, con el mar a la espalda y la brisa que los acompañara durante los primeros kilómetros.

El Gran Fondo Matanzas se ha ido consolidando como una atractiva cita del calendario de ciclismo de ruta, combinando el desafío deportivo con la oportunidad de descubrir uno de los territorios más singulares de la región del Libertador. La tercera edición invita a corredores y sus acompañantes a disfrutar de un fin de semana con muchas actividades en Matanzas, aprovechando la gastronomía, la playa, los alojamientos y los atractivos turísticos de la zona lo que se traduce en una tremenda inyección económica para la localidad y sus alrededores.

La largada está programada para las 9 horas y el recorrido contempla 120 kilómetros y 1.400 metros de desnivel acumulado, pasando por las comunas de Navidad, Litueche y La Estrella.

Este sábado se realizará la prueba ciclística en la costa norte de la provincia de Cardenal Caro.

“Comenzamos hace tres años con la idea de crear una gran experiencia de ciclismo en un territorio maravilloso lleno de belleza, con su gente esforzada y gentil y ahora vemos como el Gran Fondo Matanzas ha ido creciendo edición tras edición, ha sido tremendamente gratificante”, comentó Sebastián Román Rakos, director de carrera del Gran Fondo Matanzas 2026.

Finalmente, la organización y las autoridades locales, invitan a la comunidad y a los visitantes a acompañar a los corredores en la largada, en la ruta y en la llegada a la tan anhelada meta en la principal arteria en la Costanera de Matanzas.