Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram

Cardenal Caro se apresta para recibir Gran Fondo Matanzas

La tercera edición de la prueba ciclística se realizará este sábado 17 de octubre, con una distancia de 120 kilómetros de recorrido comenzando en Matanzas y pasando por las localidades de Navidad, Litueche, El Peumo y La Estrella.

Comparte esta noticia

Anuncios

El ciclismo de ruta tendrá, este fin de semana, un evento masivo en las rutas de la provincia de Cardenal Caro. La tercera edición del Gran Fondo Matanzas 2026 se efectuará por el asfalto de Navidad, Litueche y La Estrella, llevando la caravana multicolor a parajes marcados por ascensos, descenso, praderas y más.

Este sábado, la partida del pelotón comienza con un empinado ascenso desde la costa de Matanzas, con el mar a la espalda y la brisa que los acompañara durante los primeros kilómetros.

El Gran Fondo Matanzas se ha ido consolidando como una atractiva cita del calendario de ciclismo de ruta, combinando el desafío deportivo con la oportunidad de descubrir uno de los territorios más singulares de la región del Libertador. La tercera edición invita a corredores y sus acompañantes a disfrutar de un fin de semana con muchas actividades en Matanzas, aprovechando la gastronomía, la playa, los alojamientos y los atractivos turísticos de la zona lo que se traduce en una tremenda inyección económica para la localidad y sus alrededores.

La largada está programada para las 9 horas y el recorrido contempla 120 kilómetros y 1.400 metros de desnivel acumulado, pasando por las comunas de Navidad, Litueche y La Estrella.

Este sábado se realizará la prueba ciclística en la costa norte de la provincia de Cardenal Caro.

“Comenzamos hace tres años con la idea de crear una gran experiencia de ciclismo en un territorio maravilloso lleno de belleza, con su gente esforzada y gentil y ahora vemos como el Gran Fondo Matanzas ha ido creciendo edición tras edición, ha sido tremendamente gratificante”, comentó Sebastián Román Rakos, director de carrera del Gran Fondo Matanzas 2026.

Finalmente, la organización y las autoridades locales, invitan a la comunidad y a los visitantes a acompañar a los corredores en la largada, en la ruta y en la llegada a la tan anhelada meta en la principal arteria en la Costanera de Matanzas.

Anuncios

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
São Paulo y Vasco da Gama se miden por la fecha 31
18 minutos hace
Vélez se enfrentará ante Gimnasia (Mendoza) por la fecha 13
35 minutos hace
Se enfrentan Atlético Tucumán y Rosario Central por la fecha 13
36 minutos hace
São Paulo y Vasco da Gama se miden por la fecha 31
18 minutos hace
Vélez se enfrentará ante Gimnasia (Mendoza) por la fecha 13
35 minutos hace
Anuncios
catolica ohiggins 3
En fecha FIFA y en Santa Laura se jugará la final de la Copa de la Liga
Europa Press - Archivo
El primer ministro de Francia lamenta la transformación del movimiento estudiantil en uno de «violencia urbana»
Anuncios
798306_0
Cobreloa necesita los 3 puntos para escalar en la tabla de posiciones y llegar a la cima
798305_0
San Luis está en la cima y quiere mantenerse así al enfrentar a Magallanes
Se posterga el partido entre Coquimbo Unido y O’Higgins
metrotren
Tribunal Ambiental ordena revisar permiso del proyecto Rancagua Express sin paralizar servicio ferroviario
Anuncios
793877_2
Palmeiras ganó 1-2 a Fluminense en la ida
PANORAMAS 11
Panoramas: ¿Qué hacer este fin de semana?
797871_2
Atlético Mineiro apabulló 3-0 a MC Torque y se ilusiona
keiko
La presidenta de Perú anuncia un «recorte de ideologías» en los nuevos libros de texto escolares
INUNDACION 1
Vecinos de Rancagua Sur amanecen entre el barro y las pérdidas tras inundación
DSC_0189
Admisión 2027 INACAP Rancagua: 33 carreras de alta empleabilidad en una institución de excelencia
Anuncios
IMG_5167.JPG
Milad cuestiona suspensión de la final entre O’Higgins y Coquimbo: “No se pueden jugar partidos, pero sí recitales”
AGRICULTURA 6
Inusual granizadas golpea a la fruticultura de O’Higgins y ponen en riesgo la cosecha de cerezas
Foto 2 - Ruta 95 Travesía
Habilitan tránsito en el cruce Las Torres de Rancagua tras inundación
campeonas nacionales
Voleibol femenino Team O’Higgins gana el oro en los Juegos Deportivos Juveniles
Anuncios
clasificadas olimpiadas especiales
Tenimesistas de la región de O’Higgins clasifican a los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027
rancagua imperial 1
Deportes Rancagua clasifica a la liguilla por el ascenso al profesionalismo
5 lluvia
Casas inundadas, cortes de luz y caos vial dejaron las lluvias y granizadas en Rancagua
foto evento RGB (1)
Pañul celebró su fiesta costumbrista con 1.000 cazuelas de ave de campo
Tríptico de rostros políticos serios
Senadores de la región piden reforzar la seguridad minera tras muertes en El Teniente
horoscopo
HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE
2 sillas de retención infantil
Cada cuatro horas, un menor de 13 años resulta lesionado en siniestros viales
797868_2
Vasco da Gama venció a Boca Juniors en la semifinal