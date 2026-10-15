CORE aprueba más de $5.282 millones para continuar obras de alcantarillado en Puente Negro

Una nueva etapa para el proyecto de casetas sanitarias y alcantarillado de Puente Negro se abrió este miércoles, luego de que el pleno del Consejo Regional de O’Higgins aprobara un aumento presupuestario de más de $5.282 millones para dar continuidad a las obras pendientes.

La aprobación representa un avance en las gestiones impulsadas por la administración del alcalde de San Fernando, Pablo Silva Pérez, para destrabar esta iniciativa y avanzar hacia una solución sanitaria definitiva para las familias de esta localidad rural, uno de los principales balnearios de la comuna.

El alcalde, quien participó en la sesión junto a vecinos de Puente Negro, valoró la decisión y destacó la importancia de retomar un proyecto que durante años ha sido una de las principales demandas de la comunidad.

“Estamos muy contentos porque finalmente contamos con los recursos para continuar este proyecto tan esperado por las familias de Puente Negro. Como municipio hemos trabajado para sacar adelante esta iniciativa, porque sabemos cuánto han esperado nuestros vecinos y las dificultades que han debido enfrentar”, sostuvo el jefe comunal.

Silva Pérez también destacó la relevancia de avanzar en infraestructura y servicios básicos para los sectores rurales.

“Puente Negro es nuestro principal balneario y una localidad muy importante para San Fernando. Esta aprobación no solo representa una alegría para sus habitantes, sino también una esperanza para otros sectores rurales de Chile. El Estado tiene una deuda con la ruralidad y esperamos que este proyecto demuestre que es posible avanzar en soluciones concretas para mejorar la calidad de vida de sus familias”, agregó.

Por su parte, el gobernador regional de O’Higgins, Pablo Silva Amaya, destacó la aprobación de los recursos y el compromiso del Gobierno Regional con la continuidad de la iniciativa.

“Este era un proyecto que teníamos pendiente y al que debíamos darle continuidad. Hoy hemos aprobado $5.282 millones que permitirán terminar estas obras tan esperadas por las familias de Puente Negro”, señaló.

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Tras la aprobación del financiamiento por parte del Consejo Regional, el proyecto deberá avanzar en los trámites administrativos para la toma de razón de la Contraloría y la suscripción del convenio entre el municipio y el Gobierno Regional.

Una vez cumplidas estas etapas, el municipio podrá avanzar en los procedimientos administrativos y de licitación necesarios para contratar la ejecución de las obras pendientes.

En la sesión también participaron el concejal Matías Álvarez, el delegado presidencial provincial Mauricio Donoso, dirigentes vecinales de Puente Negro y parte del equipo municipal que ha trabajado en esta iniciativa.