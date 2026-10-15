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Costa Rica inaugura una megaprisión inspirada en las cárceles de Bukele en El Salvador

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(EUROPA PRESS) –

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, ha inaugurado una prisión de alta seguridad inspirada en el sistema penitenciario de megacárceles impulsado por el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, en el marco de su lucha contra las pandillas, una medida que ha suscitado críticas por parte de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos.

El nuevo Centro de Alta Seguridad Contra el Crimen Organizado (CACCO) abrirá oficialmente sus puertas a finales de mes y formará parte del complejo penitenciario La Reforma en San Rafael de Alajuela, a unos 20 kilómetros al noroeste de la capital, San José.

Fernández se ha declarado en varias ocasiones seguidora de las políticas de Bukele, cuyo Gobierno es alabado por diferentes líderes conservadores de Latinoamérica, especialmente por sus duras medidas contra los pandilleros. Para la presienta costarricense, esta nueva medida supondrá «un antes y un después en términos de seguridad penitenciaria y seguridad nacional».

La prisión está diseñada para albergar a 5.100 prisioneros que tendrán sólo una hora para estar al día al aire libre, tendrán que vestir uniformes naranjas y estar sujetos a un régimen de visitas muy estricto. Está previsto que Fernández viaje este viernes a El Salvador para visitar una megaprisión.

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