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Cuatro detenidos en Machalí por robo en vivienda y receptación de especies

Dos personas fueron detenidas por su presunta participación en el robo, mientras que otras dos fueron arrestadas por receptación de los artículos sustraídos.

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Cuatro personas fueron detenidas en Machalí por su presunta participación en un robo en lugar habitado y por receptación de especies sustraídas desde un domicilio de la comuna.

El procedimiento fue realizado por Carabineros de la Subcomisaría Machalí, cuyas diligencias permitieron identificar y ubicar a dos de los presuntos involucrados en el robo, ocurrido durante la noche. Entre las especies sustraídas se encontraban artículos tecnológicos y joyas.

A partir de la investigación, Carabineros detuvo a dos personas por su presunta participación en el delito de robo en lugar habitado. En paralelo, otras dos fueron arrestadas por receptación, al estar vinculadas con las especies sustraídas.

Los cuatro detenidos son de nacionalidad chilena y tienen 18, 38, 40 y 47 años. Tres de ellos registraban antecedentes policiales, aunque ninguno mantenía órdenes vigentes, según la información entregada.

Por instrucción del fiscal de turno, los dos detenidos por el robo pasarían a control de detención. En tanto, los otros dos quedaron apercibidos conforme al artículo 26 del Código Procesa

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