Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram

Curicó Unido vs Deportes Iquique: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 del campeonato 2026

La previa del choque de Curicó Unido ante Deportes Iquique, a disputarse en el estadio Bicentenario La Granja el domingo 18 de octubre desde las 12:30 horas. El árbitro será Víctor Abarzúa Espinoza.

Comparte esta noticia

Anuncios

Curicó Unido enfrentará a Deportes Iquique, en el marco de la fecha 28 del campeonato 2026, el próximo domingo 18 de octubre a partir de las 12:30 horas, en el estadio Bicentenario La Granja.

Así llegan Curicó Unido y Deportes Iquique

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Curicó Unido en partidos del campeonato 2026

Curicó Unido viene de vencer a Santiago Wanderers con un marcador de 2-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria y 3 derrotas), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 8 goles en contra y pudo convertir 4.

Últimos resultados de Deportes Iquique en partidos del campeonato 2026

Deportes Iquique viene de derrotar a Unión Española con un marcador 1 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades y resultó perdedor en 2 ocasiones. Anotó 5 goles y le han convertido 3 en su arco.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 3 veces). Empataron otros 2. Jugaron por última vez en esta competencia el 23 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y el partido finalizó con un empate a 1.

El local se ubica en el décimo tercer puesto con 30 puntos (7 PG – 9 PE – 11 PP), mientras que el visitante tiene 34 unidades y se coloca en décimo primer lugar de la tabla (8 PG – 10 PE – 9 PP).

Víctor Abarzúa Espinoza será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 San Luis 50 27 14 8 5 13
2 Cobreloa 48 27 13 9 5 16
3 Magallanes 46 27 13 7 7 5
11 Deportes Iquique 34 27 8 10 9 6
13 Curicó Unido 30 27 7 9 11 -16

Anuncios
Fechas y rivales de Curicó Unido en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 29: vs D. Antofagasta: 25 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Deportes Temuco: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Deportes Iquique en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 29: vs Magallanes: 23 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Recoleta: Fecha y horario a confirmar
Horario Curicó Unido y Deportes Iquique, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:30 horas
  • Colombia y Perú: 10:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas
  • Venezuela: 11:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: Segundo tiempo en curso: Benfica sigue arriba 3-0 frente a Celtic
5 minutos hace
EN VIVO: Celta se lleva la victoria parcial 1-0 sobre Juventus al finalizar el primer tiempo
20 minutos hace
EN VIVO: 0-0: Dinamo Zagreb y Anderlecht se mantienen sin goles al finalizar el primer tiempo
20 minutos hace
EN VIVO: Segundo tiempo en curso: Benfica sigue arriba 3-0 frente a Celtic
5 minutos hace
EN VIVO: Celta se lleva la victoria parcial 1-0 sobre Juventus al finalizar el primer tiempo
20 minutos hace
Anuncios
rancagua rodelindo 1
Este sábado se define la Tercera División A
carab pichi
Dos detenidos acusados de agredir a tres funcionarios municipales
Anuncios
Grupo senior se organiza en Pichilemu.
798303_0
Dep. Santa Cruz vs D. Antofagasta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 del campeonato 2026
1 chimbarongo
Carabineros de Chimbarongo realiza campaña preventiva contra el robo de vehículos y sus accesorios
798309_0
San Marcos vs D. Puerto Montt: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 del campeonato 2026
Anuncios
Europa Press - Archivo
El primer ministro de Francia lamenta la transformación del movimiento estudiantil en uno de «violencia urbana»
CP Mesa de Seguridad
Ministerio de Minería convoca mesa de seguridad por accidentes fatales en faenas mineras
ciclismo matanzas 1
Cardenal Caro se apresta para recibir Gran Fondo Matanzas
gerardo silva
ANFP: ¿Cambio de mando o más de lo mismo?
798307_0
Rangers saldrá a buscar los puntos ante Santiago Wanderers para salir del fondo de la tabla
793876_0
Estudiantes y Flamengo se enfrentan por el juego de ida en la semifinal
Anuncios
793877_2
Palmeiras ganó 1-2 a Fluminense en la ida
PANORAMAS 11
Panoramas: ¿Qué hacer este fin de semana?
797871_2
Atlético Mineiro apabulló 3-0 a MC Torque y se ilusiona
keiko
La presidenta de Perú anuncia un «recorte de ideologías» en los nuevos libros de texto escolares
Anuncios
INUNDACION 1
Vecinos de Rancagua Sur amanecen entre el barro y las pérdidas tras inundación
DSC_0189
Admisión 2027 INACAP Rancagua: 33 carreras de alta empleabilidad en una institución de excelencia
1 ESTO ES CHILE
“Esto es Chile”: La alianza que buscar descentralizar el debate público escuchando a las regiones
ohiggins coquimbo 1
Fecha FIFA de noviembre sería la escogida para reagendar final de la Copa de la Liga
IMG_5167.JPG
Milad cuestiona suspensión de la final entre O’Higgins y Coquimbo: “No se pueden jugar partidos, pero sí recitales”
AGRICULTURA 6
Inusual granizadas golpea a la fruticultura de O’Higgins y ponen en riesgo la cosecha de cerezas
Foto 2 - Ruta 95 Travesía
Habilitan tránsito en el cruce Las Torres de Rancagua tras inundación
campeonas nacionales
Voleibol femenino Team O’Higgins gana el oro en los Juegos Deportivos Juveniles