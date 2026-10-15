Detienen en Rengo a hombre con 85 envoltorios de marihuana y pasta base

Un hombre fue detenido por Carabineros durante un patrullaje preventivo en el sector de Rosario, comuna de Rengo, luego de que se encontraran entre sus vestimentas 85 envoltorios con sustancias que corresponderían a marihuana y pasta base.

El procedimiento fue realizado por personal de la Tenencia Rosario, dependiente de la Cuarta Comisaría de Rengo. Según los antecedentes policiales, el individuo habría intentado huir al advertir la presencia de los funcionarios, quienes finalmente lo fiscalizaron.

Durante la revisión, Carabineros encontró 19 envoltorios de marihuana y otros 66 de pasta base, además de dinero en efectivo que presumiblemente estaría relacionado con la venta de sustancias ilícitas.

Tras el procedimiento, el detenido quedó a disposición del tribunal para su respectivo control de detención, en el marco de la investigación por el delito de microtráfico de drogas.