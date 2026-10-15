Doctor Luis Rivera: “esta es una especialidad hermosa, porque le devolvemos la visión a muchos pacientes”

Con más de 30 años de trayectoria, el doctor Luis Rivera ha sido protagonista de varios de los avances que han marcado el desarrollo de la oftalmología local. Tras especializarse en el Hospital del Salvador Santiago y ejercer como médico general de zona en el norte del país, llegó a Rancagua, donde comenzó una etapa que estaría marcada por la innovación.

Entre sus principales hitos destaca la organización del programa de detección de retinopatía del prematuro en el Hospital Regional, Fusat e Isamédica, una iniciativa especialmente relevante en una época en que muchos niños prematuros podían perder la visión por falta de diagnóstico oportuno.

También, impulsó la incorporación de la facoemulsificación para cirugía de cataratas en el Hospital Regional, y realizó los primeros trasplantes de córnea realizados en la Sexta Región. “Esta es una especialidad hermosa, porque tú le devuelves la visión a muchos pacientes”, afirma doctor Rivera.

Uno de los casos que más recuerda es el de una adolescente con queratocono a quien realizó un trasplante de córnea. Años después, convertida en enfermera, la paciente continúa visitándolo. En su consulta aún conserva un recuerdo que ella le regaló con una frase: “Agradecida por siempre”.

Para doctor Rivera, esa experiencia resume el impacto de su profesión. “Un paciente me dijo una vez, que el tacto, el gusto, la audición y el olfato son una bendición, pero la visión es un milagro. Eso me marcó mucho”, recuerda.

Actualmente, en Clínica CEOFT Intersalud, junto a todos sus colegas apuestan por la incorporación de tecnología para cirugía de cataratas, cirugía refractiva, glaucoma y retina. El especialista destaca que contar con equipamiento de precisión permite realizar mejores diagnósticos y planificar procedimientos con mayor exactitud.

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La actualización profesional, agrega, es igual de importante. “Así como innovamos en equipos, también tenemos que innovar en conocimiento”, señala respecto de la participación permanente de sus especialistas en congresos nacionales e internacionales.

En materia preventiva, doctor Luis Rivera pone especial atención en esta época del año. Durante la primavera recomienda evitar frotarse los ojos frente a cuadros alérgicos, no automedicarse con gotas para disminuir el enrojecimiento y utilizar anteojos con filtro UV adquiridos en establecimientos confiables.

Después de más de dos décadas de trabajo en Rancagua, el desafío de CEOFT apunta a seguir creciendo y llegar a más pacientes. “Queremos seguir entregando la mejor salud visual y mantenernos en los más altos estándares, tanto en tecnología como en conocimiento”, concluye.