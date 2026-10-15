Dos detenidos acusados de agredir a tres funcionarios municipales

Un enérgico rechazo manifestó la Municipalidad de Pichilemu tras la agresión sufrida por tres funcionarios municipales durante la jornada del miércoles, luego de que dos individuos los atacaran al interior y exterior del edificio consistorial.

Según informó el municipio, el incidente se inició en las afueras de las dependencias municipales, donde uno de los trabajadores fue agredido. Posteriormente, los individuos lo siguieron hacia el interior del recinto, donde también atacaron a otros dos funcionarios.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, los involucrados se habrían encontrado en aparente estado de ebriedad. Desde la municipalidad precisaron que se trató de un incidente circunstancial, ajeno al funcionamiento y a las labores propias de la institución.

La oportuna intervención de Carabineros permitió controlar la situación y concretar la detención de ambos individuos. En tanto, los tres trabajadores afectados acudieron al Hospital de Pichilemu para constatar lesiones y recibir la atención médica correspondiente. Afortunadamente, los funcionarios se encuentran en buenas condiciones, pese a la violencia del episodio.

A través de una declaración, la Municipalidad de Pichilemu condenó categóricamente los hechos, señalando que estos alteraron la tranquilidad de las dependencias y pusieron en riesgo la integridad de sus trabajadores.

Asimismo, la institución expresó su solidaridad y respaldo a los funcionarios afectados, reiterando su compromiso con el bienestar y la seguridad de quienes desempeñan labores municipales, así como con el desarrollo de sus funciones en un entorno de respeto y tranquilidad.