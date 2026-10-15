EDITORIAL: La política que somos

Cada cierto tiempo, un político de derecha, centro o izquierda consigue notoriedad con una frase efectista para abordar asuntos que difícilmente admiten respuestas simples: la inseguridad, el financiamiento del Estado, el descontento social o las múltiples demandas ciudadanas. El comentario circula, se comparte y genera adhesiones y rechazos. Durante algunas horas parece ocupar el centro de la conversación pública. Pero ¿cuánto aporta realmente a comprender el problema que pretende abordar?

La política ha ido cediendo espacio a la competencia por la atención. En lugar de explicar, se busca impactar; en vez de argumentar, se procura imponerse; antes que convencer a quien piensa distinto, se intenta movilizar a quienes ya están de acuerdo. El lenguaje de trinchera se ha vuelto habitual y las diferencias, naturales y necesarias en una democracia, terminan convertidas en antagonismos donde el adversario deja de ser alguien con otra opinión para transformarse en alguien a quien hay que derrotar o descalificar.

Las redes sociales han profundizado esta dinámica. Su capacidad para difundir información y conectar personas es innegable, pero sus mecanismos de circulación no garantizan que lo más visible sea lo más importante, que lo más compartido sea lo más verdadero ni que las opiniones más frecuentes representen necesariamente a la mayoría. Una discusión que parece dominar las pantallas puede tener una presencia mucho menor en la vida cotidiana, mientras preocupaciones fundamentales permanecen fuera de los temas que concentran la atención digital.

Las redes sociales son una herramienta de comunicación, no la realidad misma. Confundir ambas cosas nos puede llevar a interpretar el país a partir de una versión parcial, amplificada por la indignación, la adhesión o los intereses de quienes participan en esas plataformas. La vida real es más compleja y diversa que cualquier tendencia o enfrentamiento entre cuentas. Se expresa también en el trabajo, las familias, los barrios, las escuelas y las conversaciones cara a cara, donde debemos convivir más allá de nuestras diferencias.

No se trata de desestimar las redes ni de añorar un tiempo en que la comunicación tenía otros ritmos, sino de comprender sus alcances y limitaciones. La inteligencia artificial multiplica las posibilidades de producir y difundir contenidos, pero también facilita la circulación de imágenes, audios y mensajes engañosos. En un entorno donde resulta cada vez más sencillo fabricar una apariencia de verdad, verificar, contrastar y reflexionar antes de compartir se convierte en una responsabilidad indispensable.

Sin embargo, sería demasiado cómodo atribuir toda la responsabilidad a los políticos, a las plataformas tecnológicas o a quienes producen información falsa. También debemos preguntarnos qué parte nos corresponde. ¿Cómo hablamos de quienes piensan distinto? ¿Qué hacemos cuando encontramos una afirmación que confirma nuestros prejuicios? ¿Estamos dispuestos a revisar una opinión cuando aparecen nuevos antecedentes o preferimos defenderla a toda costa? ¿Compartimos contenidos porque los consideramos verdaderos o simplemente porque expresan aquello que queremos escuchar?

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Estas preguntas conducen a una reflexión incómoda: la política no ocurre al margen de la sociedad. Quienes ejercen cargos públicos provienen de ella, participan de sus códigos y responden, al menos en parte, a los incentivos que la propia ciudadanía establece. Cuando premiamos la descalificación, celebramos el insulto si viene de nuestro sector o confundimos una frase contundente con una idea bien fundamentada, contribuimos a crear el ambiente en que esas conductas prosperan.

Por supuesto, los representantes públicos tienen una responsabilidad especial. Sus palabras pueden influir en decisiones, orientar la discusión y afectar la convivencia. Su función exige mayores estándares de prudencia, preparación y rigor. Pero exigir una política diferente supone también reconocer que el debate público no se construye únicamente desde los partidos, el Congreso o el Gobierno. Se construye en cada conversación, en cada contenido que difundimos y en nuestra disposición —o negativa— a escuchar al otro.

La comunicación real exige algo más que emitir mensajes. Requiere escuchar, comprender el contexto y reconocer que podemos estar equivocados. No significa renunciar a las convicciones ni diluir las diferencias, sino asumir que ninguna sociedad democrática puede resolver sus problemas si convierte cada desacuerdo en una disputa de identidades irreconciliables.

Una democracia necesita ideas, argumentos y propuestas sometidas al escrutinio público. Necesita ciudadanos capaces de distinguir entre información y propaganda, entre crítica legítima y descalificación, entre la popularidad momentánea de una frase y la consistencia de una propuesta. También necesita recuperar espacios donde conversar no sea simplemente esperar el turno para responder, sino hacer el esfuerzo de entender lo que el otro intenta decir.

Quizás el primer paso sea dejar de mirar la política como un espectáculo protagonizado por otros. Los políticos no son un cuerpo extraño que aparece en nuestra sociedad: son, también, un reflejo de sus valores, contradicciones y comportamientos. Eso no los exime de sus responsabilidades, pero nos obliga a reconocer las nuestras.

Si queremos una política más seria, debemos valorar la reflexión por encima del eslogan, la evidencia por encima del prejuicio y la empatía por encima del desprecio. Y recordar que el país no cabe en una pantalla, que la opinión más ruidosa no siempre es la más representativa y que la convivencia se juega mucho más allá de las redes sociales.

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La calidad de nuestra democracia depende de las instituciones y de quienes las conducen, pero también de la manera en que nos relacionamos como ciudadanos. Porque la política que vemos es, en parte, la política que toleramos, alentamos y reproducimos. Y cambiarla exige algo más que pedirles a otros que cambien: exige comenzar por nosotros mismos.