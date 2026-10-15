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El primer ministro de Francia lamenta la transformación del movimiento estudiantil en uno de «violencia urbana»

Europa Press - Archivo

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(EUROPA PRESS) –

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, ha lamentado este jueves que el movimiento estudiantil detrás de las protestas que están teniendo lugar en el país se hayan transformado en uno de «movimiento de violencia urbana» a medida que siguen aumentando las detenciones por los disturbios.

«La intensidad de la violencia ha aumentado incluso más durante los últimos días. Hay un llamamiento a la violencia absolutamente atroz», ha afirmado, al tiempo que ha condenado esta postura.

Asimismo, ha asegurado que las «intrusiones» registradas en el marco de estas marchas «suponen un insulto para las manifestaciones de los estudiantes de Secundaria que quieren expresar su descontento y preocupaciones o pedir cosas al Gobierno», según informaciones del diario ‘Le Figaro’.

En este sentido, ha expresado su «indignación» ante «la presencia de grupos violentos de extrema izquierda que se están infiltrando en las marchas y están desplegando su violencia» y ha cifrado en 200 los centros de enseñanza Secundaria donde «se está arraigando la violencia».

A él se ha sumado el ministro de Educación, Édouard Geffray, que ha acusado también a «grupos violentos y ultra» de «utilizar a estudiantes como coartada para atacar a las insituciones» francesas. «La Policía está interviniendo para proteger a la población y las propiedades frente a los manifestantes violentos. No debemos revertir el orden de nuestros valores», ha añadido.

El ministro se ha desplazado hasta un centro de Gradignan, en Gironda, desde donde ha confirmado que «está trabajando para abordar las demandas» de los manifestantes. Además, ha prometido que las medidas será anunciadas «a finales de octubre». «El momento de tomar decisiones se acerca», ha apuntado.

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Miles de personas han vuelto a salir a la calle durante la jornada de este jueves para seguir adelante con las manifestaciones, que han dejado hasta la fecha más de 7.000 detenidos, la gran mayoría de ellos menores de edad. Cientos de trabajadores del personal docente han resultado heridos.

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