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En fecha FIFA y en Santa Laura se jugará la final de la Copa de la Liga

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El sábado 14 de noviembre es la fecha escogida por la ANFP, y ya planteada a la Delegación Presidencial Metropolitana, para jugar la final de la Copa de la Liga 2026.

El lance que medirá a O’Higgins y Coquimbo Unido, y que al campeón clasificará a la Copa Libertadores 2027, ya se ha postergado en dos ocasiones. En junio pasado se debió disputar, pero el clima jugó una mala pasada. Este viernes era la segunda reprogramación, y un aluvión ahora pasó la cuenta. Por eso, de cara a la fecha FIFA de noviembre -y como han anticipado meteorólogos- la duda que cabe es ¿lloverá o no?

De todos modos, la reprogramación trae tranquilidad a los planteles pues podrán trabajar en los días venideros pensando en sus desafíos por el Torneo Nacional.

La final que tendrá el Capo

El sábado 24 de octubre, a las 20 horas, O’Higgins volverá a la cancha para jugar un duelo clave por la permanencia. Los celestes enfrentarán en el estadio Codelco El Teniente a Cobresal.

Ese lance, una verdadera final para alejarse del descenso, se tendrá que jugar “con el cuchillo entre los dientes” y no dejar pasar ningún detalle para vencer a los “Legionarios” y tomar distancia de la zona roja, hoy distante a cuatro puntos.

Es más, después de Cobresal, será el turno de recibir a Ñublense el fin de semana del 31 de octubre o 1 de noviembre.

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