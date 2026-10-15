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Este sábado se define la Tercera División A

Deportes Rancagua y Chimbarongo FC tendrá duros cotejos en el cierre de la temporada regular.

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Este sábado, a las 15 horas, se disputarán en horario simultáneo los encuentros de la fecha 26 de la Tercera División A 2026.

A falta de conocer al campeón, a los dos últimos integrantes de la liguilla del ascenso, los dos que deberán jugar por la permanencia y al segundo descendido, la categoría previa al profesionalismo tendrá protagonismo de equipos de O’Higgins.

El Depo juega en casa

En Rancagua, en el estadio municipal Patricio Mekis, Deportes Rancagua podría darle una mano a Quintero Unido para que retorne al fútbol rentado después de 42 años. Los pupilos de Ítalo Pinochet recibirán al segundo de la tabla, Malleco Unido, cuadro que tiene que vencer al “Depo” y esperar que Aguará haga la gracia en Peñalolén para ser campeón en el municipal rancagüino. Pero, Rancagua, quiere ganar para quedar bien ubicado de cara a conocer a su rival en la liguilla. Es más, en la capital los “Lobos” también se juegan el paso a la liguilla si derrotan a Quintero.

Los del mimbre viajan a Talcahuano

En tanto, Chimbarongo FC también se juega mucho: mantener la categoría. Los del mimbre visitarán, en El Morro, a Naval. Los mimbreros deben ganar y esperar que Rodelindo Román no sume de a tres para quedar libre de todo riesgo de retornar a Tercera B. De lo contrario, deberán jugar la serie por la permanencia contra uno de los elencos de la serie inferior, rival que saldrá entre Municipal Mejillones, Cultural Maipú, Deportes Laja, Iberia de Los Ángeles o Fernández Vial.

Final de Tercera B en Quinta de Tilcoco

El domingo venidero, a las 17 horas, el estadio municipal Fernando Cornejo de la comuna de Quinta de Tilcoco se iba a disputar la final de la Tercera División B.

Los campeones del grupo norte y sur, Provincial Talagante y Buenos Aires de Parral, respectivamente, definirían en cancha al monarca de la categoría, premio extra al ascenso que ya consiguieron ambos conjuntos. Pero, el duelo fue suspendido este jueves y quedó reprogramado para la próxima semana.

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