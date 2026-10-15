Grupo senior se organiza en Pichilemu.

Señor Director diario El Rancagüino:

La prolongación de la vida plantea un desafío que va más allá de sumar años: conservar la independencia, mantener la capacidad de decidir sobre el propio futuro y administrar los recursos con libertad.

Junto con una alimentación equilibrada, el entrenamiento de fuerza cumple un papel fundamental para reducir el riesgo de caídas, favorecer la recuperación ante posibles lesiones y mantener la capacidad de realizar las actividades cotidianas. A ello se suman los controles médicos periódicos y, cuando corresponde, el acceso a medicamentos específicos, cuyo costo puede tener un impacto significativo en el presupuesto familiar.

Sin embargo, la independencia también exige reconocer sus límites. Cuando se confunde con la autosuficiencia absoluta, puede transformarse en aislamiento y debilitar las redes de apoyo, incluso las familiares. Porque conservar la autonomía no significa prescindir de los demás, sino tener la libertad de elegir cómo, cuándo y con quién compartir.

Un buen ejemplo lo encontramos en un grupo que entrena en el gimnasio boutique MUVA, de Pichilemu, y que se reúne periódicamente en torno a un pisco sour, bebida que terminó dándole nombre al grupo.

En esos encuentros, realizados en sus propias casas, donde las anécdotas sobre los ejercicios más complejos se convierten en motivo de conversación y risas. Lo mismo que durante el entrenamiento exige concentración y esfuerzo, después se recuerda con humor y complicidad.

Pero no todo queda en las anécdotas. Tras casi tres años de práctica regular, sus integrantes reconocen beneficios concretos: mayor equilibrio y estabilidad al caminar, más flexibilidad y una mejor disposición para afrontar las tareas de cada día. A ello se suma el bienestar emocional asociado a la actividad física, que contribuye a mejorar el ánimo y encuentra en la convivencia, la integración y el compañerismo como un refuerzo cotidiano.

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MUVA ha contribuido a este propósito al incorporar un programa de entrenamiento especialmente adaptado para personas séniors, en un horario cómodo que facilita la participación y favorece la formación de vínculos. Porque entrenar en compañía no solo fortalece los músculos: también abre espacios para compartir experiencias, reírse de las propias dificultades y construir nuevas amistades.

A la ciudad-balneario de Pichilemu llegan hoy jóvenes atraídos por el surf y otros deportes que requieren destreza, energía y cierta temeridad. A su manera y a su propio ritmo, quienes prefieren otras formas de actividad también se organizan para mantenerse en movimiento, compartir y disfrutar de la compañía.

Las noches de temporal se viven de otra manera cuando es posible reunirse en torno a un sour, cerca de una fuente de calor. Entonces, el frío queda afuera y el encuentro se prolonga en la conversación, en el abrazo del saludo al inicio y en el abrazo de la despedida, con la expectativa de volver a reunirse pronto.

Quizás ahí esté una de las claves para disfrutar de una vida más plena: mantenerse activos, cuidar la autonomía y comprender que el bienestar también se construye con otros.

Señor Director, queda hecha la invitación. Avísenos si se anima a acompañarnos; lo recibiremos con gusto para compartir un sour, algunas anécdotas y, seguramente, unas cuantas risas.

Esperando que dé una favorable acogida a la presente, lo saluda cordialmente.

Sergio Mateluna Miranda

Cinco para el Sour, Pichilemu