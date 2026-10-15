HORÓSCOPO DEL JUEVES 15 DE OCTUBRE

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Los astros, especialmente Marte, te llevarán a luchas, enfrentamientos y conflictos en la parte de tu vida dedicada a la familia y a los amigos. Posiblemente te toque hacer una limpieza a fondo entre tus amistades, es decir entre las que no lo son tanto como aparentaban.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Estarás volcado en tus finanzas y en estudiar un plan que mejore la forma de ganar más dinero. Se agudizarán las relaciones sentimentales y sexuales; vas a descubrir formas de jugar y divertirte en pareja. Si no tienes pareja, el romance aparecerá en tu vida fácilmente.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Cada vez eres más consciente de que no todo en esta vida es material. Analiza a la gente que tienes alrededor y que te cae bien y comprobarás que se rigen por una serie de valores a los que a ti te gustaría acercarte. Siempre estarás a tiempo.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Conforme a lo que habías pensado, es probable que buena parte de tu futuro laboral se defina en los próximos días. Soportarás la tensión como puedas, pero terminarás el día agotado, aunque con pruebas de que tendrás suerte.

LEO (23 julio-22 agosto).

Aunque posiblemente tenías planes diferentes para hoy, las presiones profesionales te obligarán a actuar rápidamente y tomar decisiones. Reflexiona aunque tengas poco tiempo, y piensa dos veces antes de actuar

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Llegarás a la conclusión de que es el momento ideal para iniciar dietas para adelgazar o para los fines que tu organismo necesita; en cualquier caso, un poco de deporte te vendrá bien, puedes empezar con una sencilla tabla de ejercicios.

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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Si tienes problemas económicos, procura dejarlos fuera de las discusiones de pareja, porque posiblemente influyan más de lo que piensas; vuestra forma de evaluar las cosas es completamente diferente y surgirán enfrentamientos.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Conseguirás todos los objetivos que te has marcado en las últimas semanas gracias al plan de actuación que has seguido. Tu capacidad de trabajo y organización será muy valorada por tus superiores. Buen momento personal y profesional.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Superarás con facilidad los inconvenientes que puedan surgir a partir del día de hoy. Se afianzará tu relación sentimental dando lugar a compromisos más duraderos y serios. Incluso pueden comenzar a sonar campanas de boda. Brillarás en todos los aspectos.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Debes ser flexible y adaptarte a los nuevos cambios profesionales. Te conviene ponerte al día en todos los temas que puedan interesarte. A nivel personal, vas a encontrarte con una sorpresa muy agradable. Vigila los cambios de humor.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Los temores con la salud se disipan, y te subes al tren del optimismo, pero tendrás que contar con la ayuda de los demás, y sobre todo con tu determinación para seguir una serie de pautas.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Deberías controlar esos impulsos básicos que en ocasiones dominan tu terreno afectivo. El sexo no lo es todo, pese a lo que te pase por la cabeza en esos momentos. Busca vías más románticas para conectar con tu pareja.