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Ministerio de Minería convoca mesa de seguridad por accidentes fatales en faenas mineras

La instancia reunirá este viernes a trabajadores, empresas, gremios, parlamentarios y organismos fiscalizadores. Sernageomin anunció nuevas medidas preventivas y el refuerzo de las fiscalizaciones.

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El Ministerio de Minería convocó para este viernes a una Mesa por la Seguridad Minera, en respuesta a la serie de accidentes fatales registrados durante las últimas semanas en distintas faenas del país.

La instancia reunirá a representantes de los trabajadores, ejecutivos de empresas operadoras, gremios, parlamentarios y el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), con el objetivo de acordar acciones concretas para reforzar la prevención y mejorar la aplicación de las normas de seguridad vigentes.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, sostuvo que la seguidilla de accidentes obliga a revisar las fallas y adoptar medidas urgentes.

“Cada vida perdida en una faena minera nos golpea a todos. No podemos normalizar que un trabajador salga de su hogar para aportar al desarrollo del país y no regrese con su familia”, afirmó.

La autoridad agregó que el país debe examinar con transparencia qué ha fallado y qué medidas se requieren para evitar nuevas fatalidades.

Por su parte, el subsecretario de Minería, Álvaro González, señaló que la mesa buscará acordar medidas preventivas y operativas, y no limitarse a realizar diagnósticos. Además, destacó la necesidad de involucrar a empresas, trabajadores, proveedores, mutuales y organismos fiscalizadores.

Sernageomin reforzará las fiscalizaciones

Entre las medidas anunciadas por Sernageomin figura la activación, en un plazo máximo de siete días hábiles, de los Comités Regionales de Seguridad Minera (CORESEMIN), con participación de especialistas en prevención, comités paritarios y gremios.

También se estableció que cada turno y jornada laboral en las faenas mineras deberá comenzar con un bloque dedicado exclusivamente a la seguridad, la identificación de peligros y la verificación de las barreras críticas en el lugar de trabajo.

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El organismo, además, reforzará las fiscalizaciones no programadas en zonas con menor densidad de faenas y promoverá reuniones directas con las jefaturas mineras y los encargados de prevención de riesgos.

El director nacional subrogante de Sernageomin, Mauricio Lorca, indicó que el servicio intensificará las inspecciones y solicitará a las compañías medidas concretas, responsables definidos y plazos verificables para fortalecer el control de los riesgos críticos.

La institución mantendrá, asimismo, la paralización preventiva inmediata de cualquier área, equipo o faena donde se detecte un peligro inminente para las personas.

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