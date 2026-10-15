Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Olivar inaugura obras de alcantarillado para 11 familias del Pasaje Libertad en Gultro

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Un avance en infraestructura sanitaria concretó la Municipalidad de Olivar con la inauguración de las obras de alcantarillado del Pasaje Libertad, en el sector de Gultro, iniciativa que beneficiará a 11 familias y que representó una inversión de $79.841.839, financiada íntegramente con recursos municipales.

El proyecto contempló la construcción de la red sanitaria y sus colectores, la ejecución de obras de hormigón y la reposición de pavimentos y calzadas, trabajos destinados a mejorar las condiciones sanitarias del sector y reducir los riesgos de contaminación asociados a la falta de infraestructura adecuada.

La ceremonia de inauguración contó con la participación de la alcaldesa de Olivar, María Estrella Montero; la diputada Natalia Romero; los concejales Carlos Miranda, Eduardo Cáceres y Rosa Pino, además de dirigentes vecinales, residentes del sector y funcionarios municipales.

La ejecución de estas obras responde a una necesidad de las familias del Pasaje Libertad y forma parte de las intervenciones orientadas a mejorar las condiciones de habitabilidad y la infraestructura básica de la comuna.

Al respecto, la alcaldesa María Estrella Montero destacó la importancia de concretar iniciativas que respondan a las necesidades cotidianas de los vecinos “Esta obra representa un avance importante para las 11 familias del Pasaje Libertad. Como municipio, estamos destinando recursos propios a proyectos que permiten mejorar las condiciones sanitarias y la calidad de vida de nuestros vecinos. Sabemos que contar con una infraestructura adecuada es fundamental para el bienestar de las familias y por eso seguiremos trabajando para responder a las necesidades de los distintos sectores de Olivar”, señaló.

Con la puesta en funcionamiento de esta infraestructura, la comuna suma una nueva intervención destinada al mejoramiento de sus servicios básicos, con énfasis en las necesidades de los barrios y sus comunidades.

Anuncios

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: Bournemouth busca ampliar la ventaja 1-0 sobre Sturm Graz en el segundo tiempo
3 minutos hace
EN VIVO: Segundo tiempo en curso: Benfica sigue arriba 3-0 frente a Celtic
6 minutos hace
EN VIVO: Celta se lleva la victoria parcial 1-0 sobre Juventus al finalizar el primer tiempo
22 minutos hace
EN VIVO: Bournemouth busca ampliar la ventaja 1-0 sobre Sturm Graz en el segundo tiempo
3 minutos hace
EN VIVO: Segundo tiempo en curso: Benfica sigue arriba 3-0 frente a Celtic
6 minutos hace
Anuncios
rancagua rodelindo 1
Este sábado se define la Tercera División A
carab pichi
Dos detenidos acusados de agredir a tres funcionarios municipales
Anuncios
Grupo senior se organiza en Pichilemu.
798303_0
Dep. Santa Cruz vs D. Antofagasta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 del campeonato 2026
1 chimbarongo
Carabineros de Chimbarongo realiza campaña preventiva contra el robo de vehículos y sus accesorios
798309_0
San Marcos vs D. Puerto Montt: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 del campeonato 2026
Anuncios
catolica ohiggins 3
En fecha FIFA y en Santa Laura se jugará la final de la Copa de la Liga
Europa Press - Archivo
El primer ministro de Francia lamenta la transformación del movimiento estudiantil en uno de «violencia urbana»
CP Mesa de Seguridad
Ministerio de Minería convoca mesa de seguridad por accidentes fatales en faenas mineras
ciclismo matanzas 1
Cardenal Caro se apresta para recibir Gran Fondo Matanzas
metrotren
Tribunal Ambiental ordena revisar permiso del proyecto Rancagua Express sin paralizar servicio ferroviario
798307_0
Rangers saldrá a buscar los puntos ante Santiago Wanderers para salir del fondo de la tabla
Anuncios