Olivar inaugura obras de alcantarillado para 11 familias del Pasaje Libertad en Gultro

Un avance en infraestructura sanitaria concretó la Municipalidad de Olivar con la inauguración de las obras de alcantarillado del Pasaje Libertad, en el sector de Gultro, iniciativa que beneficiará a 11 familias y que representó una inversión de $79.841.839, financiada íntegramente con recursos municipales.

El proyecto contempló la construcción de la red sanitaria y sus colectores, la ejecución de obras de hormigón y la reposición de pavimentos y calzadas, trabajos destinados a mejorar las condiciones sanitarias del sector y reducir los riesgos de contaminación asociados a la falta de infraestructura adecuada.

La ceremonia de inauguración contó con la participación de la alcaldesa de Olivar, María Estrella Montero; la diputada Natalia Romero; los concejales Carlos Miranda, Eduardo Cáceres y Rosa Pino, además de dirigentes vecinales, residentes del sector y funcionarios municipales.

La ejecución de estas obras responde a una necesidad de las familias del Pasaje Libertad y forma parte de las intervenciones orientadas a mejorar las condiciones de habitabilidad y la infraestructura básica de la comuna.

Al respecto, la alcaldesa María Estrella Montero destacó la importancia de concretar iniciativas que respondan a las necesidades cotidianas de los vecinos “Esta obra representa un avance importante para las 11 familias del Pasaje Libertad. Como municipio, estamos destinando recursos propios a proyectos que permiten mejorar las condiciones sanitarias y la calidad de vida de nuestros vecinos. Sabemos que contar con una infraestructura adecuada es fundamental para el bienestar de las familias y por eso seguiremos trabajando para responder a las necesidades de los distintos sectores de Olivar”, señaló.

Con la puesta en funcionamiento de esta infraestructura, la comuna suma una nueva intervención destinada al mejoramiento de sus servicios básicos, con énfasis en las necesidades de los barrios y sus comunidades.