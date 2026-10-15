Olivar podrá incorporar profesional especializado en gestión del riesgo de desastres tras convenio con SENAPRED

La Municipalidad de Olivar participó en la firma del convenio del Programa de Gestión del Riesgo de Desastres de SENAPRED 2026, iniciativa que permitirá fortalecer las capacidades técnicas de los municipios para enfrentar situaciones de emergencia y avanzar en acciones de prevención a nivel local.

Gracias a este acuerdo, el municipio podrá contratar a un profesional técnico especializado en Gestión del Riesgo de Desastres, quien contribuirá al desarrollo de acciones destinadas a mejorar la preparación de la comuna frente a amenazas y eventuales emergencias.

La firma del convenio contó con la participación de la delegada presidencial regional de O’Higgins Susana Pinto, el director regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) Marcelo Montesinos, la alcaldesa de Olivar, María Estrella Montero Carrasco, y los alcaldes de los municipios de Malloa, San Fernando y Nancagua. También estuvieron presentes los encargados comunales de Seguridad Pública de las respectivas comunas.

La incorporación de un profesional especializado permitirá reforzar el trabajo municipal en materias de planificación, coordinación y prevención, además de contribuir a la articulación con los organismos competentes ante posibles situaciones de riesgo.

La alcaldesa María Estrella Montero valoró la suscripción del convenio y su aporte al trabajo preventivo de la comuna “La gestión del riesgo de desastres es una tarea que requiere planificación, preparación y coordinación permanente. Contar con un profesional especializado nos permitirá fortalecer las capacidades técnicas del municipio, avanzar en medidas preventivas y mejorar nuestra preparación frente a eventuales emergencias. Nuestro compromiso es trabajar por una comuna más segura, con herramientas que nos permitan proteger a las familias de Olivar”, indicó.

Con este convenio, la Municipalidad de Olivar podrá reforzar su gestión local en materia de prevención y preparación, avanzando en el desarrollo de capacidades técnicas para enfrentar de mejor manera los desafíos asociados a las emergencias y los desastres.