Primero lo Urgente

Hace sólo unos días, comenzó formalmente la tramitación del proyecto de Ley de Presupuesto 2027 en el Congreso Nacional. Será el primero que lleva adelante el Gobierno del Presidente Kast, con un fuerte énfasis en la responsabilidad fiscal, y con prioridades que avanzan en mejorar la calidad de vida de nuestro país, como lo son: seguridad, crecimiento y empleo, niñez, y protección de beneficios sociales que estén garantizados por ley.

Existe un esfuerzo importante en aumentar, responsablemente, los recursos del presupuesto para el próximo año, ya que crece un 1,5% en comparación con la ejecución proyectada al término de este año. Lo anterior, será posible, gracias a las acciones que realizó el Gobierno, como el Plan Auditoría Total, y la ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, que focalizaron la relevancia de velar, en primer término por el adecuado uso de los recursos de cada chileno, y en segundo término de encender los motores de Chile y de recuperar las confianzas y las certezas jurídicas para nuestra economía, que lleva en promedio, y durante los últimos 10 años, creciendo al 2%. De esta forma, este aumento presupuestario se traduce en las siguientes prioridades de la ciudadanía: seguridad crecerá 9,1%; la agenda de crecimiento, empleo e infraestructura lo hará en +8,1%; la agenda niñez será de +4,1%; y salud crecerá un 4,7%. Además, se garantizan distintos beneficios sociales, tales como la PGU, la gratuidad, subsidios para la vivienda, entre otros.

Pero no es lo único que el Gobierno está llevando adelante. Estamos trabajando fuertemente en recuperar la capacidad de crear empleos: nuestro país acumula 44 meses consecutivos con un desempleo sobre el 8%. En O’Higgins, son cerca de 52 mil las familias que, por más que buscan un empleo, no lo encuentran. Por este motivo, nuestro Gobierno activó en el mes de julio, el Modo Empleo: para crear 2.500 empleos a finales del mes de octubre, y se desplegó una intensa agenda pro empleo: Mesa Regional por el Empleo, subsidios a la contratación, fortalecimiento del Programa de 4 a 7, subsidio Capital Semilla, y la discusión legislativa de la Sala Cuna Universal, entre otros.

Además, el Presidente Kast anunció el Plan Chile Despega, que moviliza $1.350 millones y busca generar, a nivel nacional, más de 100 mil nuevos empleos. En nuestra región, se traducirá en acelerar la inversión pública; impulsar la contratación y empleo directo; recuperar liquidez y financiamiento para las empresas; y asegurar la ejecución de obras. Por ejemplo, a través del MOP, serán más de $19 mil millones destinados al mejoramiento de servicios sanitarios rurales, y diversas obras públicas que permitirán emplear a más de 1.100 personas. El MINVU, creará más de 10 mil empleos, para la construcción de viviendas, mejoramiento habitacional, y obras urbanas. El Ministerio del Trabajo fortalecerá los subsidios a la contratación; y SUBDERE llevará adelante una inversión de más de $4.500 millones, que beneficiarán a más de 15 comunas de O’Higgins, con el desarrollo de 26 proyectos que mejorarán la calidad de vida de miles de personas.

Nuestro país enfrenta múltiples desafíos, que debemos abordar con responsabilidad y sentido de Estado. En esa línea, el Presupuesto 2027 pone en el centro la responsabilidad fiscal y el buen uso de los recursos públicos, y así también, el Plan Chile Despega, que busca fortalecer la creación de empleos, promover la articulación con el sector privado y acelerar las inversiones. Estas, son agendas que deben unirnos como país, y debemos abordarlas con altura de mira, y sentido de urgencia.

Matías Riveros Jara

Seremi de Gobierno de la Región de O’Higgins