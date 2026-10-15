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Programa “Capital Emprendedor” de Agrosuper realiza jornada de mentorías para potenciar negocios locales

La actividad reunió a participantes del programa, quienes pudieron resolver dudas, compartir experiencias y recibir orientación directa para abordar los principales desafíos de sus negocios.

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Emprendedores de la región de O’Higgins participaron en una jornada de mentorías personalizadas del programa “Capital Emprendedor”, en un encuentro desarrollado en el cowork WE-DO ubicado en la capital regional para abordar los principales desafíos comerciales y estratégicos de sus proyectos.

El programa, impulsado por Agrosuper en alianza con INACAP y Fundación La Semilla, promueve el desarrollo económico local en las regiones de O’Higgins, Valparaíso y Metropolitana mediante instancias de capacitación, mentorías y la entrega de capital para negocios en sus primeras etapas.

Durante la actividad, los participantes trabajaron de la mano del profesor Andrés Lorca y la especialista en marketing Elizabeth Flores, donde abordaron temáticas clave para sus emprendimientos y fortalecieron alianzas comerciales entre los mismos participantes.

«El formato digital nos permite llegar a emprendedores de múltiples comunas, pero la presencialidad es insustituible para profundizar en sus brechas», destacó el profesor Andrés Lorca. «En estos encuentros podemos analizar la realidad de cada proyecto, abordar sus nudos críticos y compartir las mejores prácticas que han funcionado a otros participantes”, añadió el docente.

Por su parte, el encargado del programa en Agrosuper, Sebastián Acosta, subrayó el valor de complementar el aprendizaje con espacios de acompañamiento cercano en las comunas donde la compañía cuenta con operaciones productivas.

«Buscamos entregar un acompañamiento a la medida y conocer de primera fuente lo que necesita cada participante». señalo, agregando que, «Estas jornadas fortalecen las redes entre los emprendedores, permitiendo que compartan aprendizajes, se apoyen mutuamente y adquieran nuevas herramientas para proyectar sus negocios», señalo.

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Desde su creación en 2020, “Capital Emprendedor” ha capacitado a cientos de microempresarios regionales con herramientas integrales orientadas a consolidar sus emprendimientos y potenciar el desarrollo socioeconómico de sus comunidades.

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