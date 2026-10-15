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Rancagua: inauguran pavimentación de avenida Diagonal Doñihue tras inversión de $1.183 millones

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La intervención, ubicada frente al Polideportivo Lourdes, permitió habilitar una calzada de hormigón, construir nuevas veredas e incorporar iluminación vial y peatonal, mejorando las condiciones de circulación, acceso y seguridad.

La tarde de este miércoles se realizó la entrega de las obras de pavimentación de avenida Diagonal Doñihue, en el tramo comprendido entre las calles Bolivia y Lourdes, frente al Polideportivo Lourdes. La intervención representó una inversión final de $1.183.641.030 y permitió mejorar las condiciones de desplazamiento vehicular y peatonal en un sector que durante años presentó dificultades de circulación, especialmente durante el invierno.

El proyecto ejecutado por el municipio de la capital regional contempló una intervención aproximada de 294 metros lineales y una superficie total cercana a los 4.500 metros cuadrados. Entre las principales obras ejecutadas se incluyeron 2.587 metros cuadrados de pavimentación de calzada en hormigón, cerca de 800 metros cuadrados de nuevas veredas y la instalación de 28 luminarias LED, distribuidas entre iluminación vial y peatonal.

La iniciativa permitió transformar un tramo que presentaba problemas de consolidación y desplazamiento, mejorando el entorno urbano y las condiciones de acceso al Polideportivo Lourdes, recinto al que concurren diariamente cientos de vecinos, familias y deportistas.

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, destacó la importancia de concretar obras que respondan a necesidades reales de la comunidad y que se traduzcan en mejoras visibles para los barrios.

“Estamos avanzando en recuperar sectores de Rancagua que durante años tuvieron dificultades y que necesitaban una solución concreta. Esta obra no es solamente pavimento: significa mejores condiciones para transitar, veredas para los peatones y más iluminación para quienes viven y se desplazan por este lugar. Nuestro compromiso es seguir impulsando proyectos que mejoren la vida cotidiana de los rancagüinos”, señaló el jefe comunal.

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La pavimentación de avenida Diagonal Doñihue también contribuyó a fortalecer la conectividad del sector surponiente de la ciudad, facilitando el acceso a uno de sus principales espacios deportivos y comunitarios.

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