Tribunal Ambiental ordena revisar permiso del proyecto Rancagua Express sin paralizar servicio ferroviario

Una resolución del Segundo Tribunal Ambiental abrió una nueva etapa en la evaluación ambiental del proyecto ferroviario conocido como Rancagua Express, que conecta Santiago con la capital de la Región de O’Higgins. El organismo acogió parcialmente una reclamación ciudadana y ordenó revisar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto, debido a deficiencias detectadas en la evaluación del ruido generado durante su operación.

La sentencia, dada a conocer este miércoles 14 de octubre, tiene especial relevancia para Rancagua y las comunas de la región vinculadas al trazado ferroviario, ya que el Tribunal optó por no anular la autorización ambiental, considerando las consecuencias que esa medida podría tener sobre la continuidad del transporte de pasajeros.

En particular, el fallo advierte que declarar la nulidad del permiso y retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental podría ocasionar un perjuicio considerablemente mayor a la calidad de vida de la población, debido a la suspensión de un servicio público esencial.

De esta manera, la resolución permite abordar las deficiencias ambientales detectadas sin imponer la paralización del servicio ferroviario.

Ordenan revisar evaluación del ruido

El principal cuestionamiento acogido por el Tribunal se relaciona con la evaluación del impacto acústico del proyecto denominado oficialmente “Mejoramiento Integral de la Infraestructura Ferroviaria Tramo: Santiago-Rancagua”.

Tras analizar los antecedentes, los ministros concluyeron que la evaluación del ruido durante la fase de operación no aplicó correctamente la norma de referencia, por lo que no es posible descartar la existencia de impactos significativos.

Específicamente, la evaluación omitió considerar el escenario más desfavorable de exposición al ruido en sectores residenciales, que corresponde a la exposición acumulada durante el día y la noche, medida mediante el indicador denominado Ldn.

A juicio del Tribunal, esta omisión significó que las observaciones ciudadanas relacionadas con el ruido no fueran debidamente consideradas durante la tramitación ambiental.

Por ello, ordenó a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) solicitar el inicio de un procedimiento de revisión de la RCA, destinado a corregir las deficiencias detectadas y adoptar las medidas de mitigación del ruido que correspondan en los distintos tramos.

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Tribunal también confirmó fraccionamiento del proyecto

La sentencia abordó además otra controversia relacionada con la evaluación ambiental de las obras ferroviarias: el fraccionamiento del proyecto en distintas iniciativas.

El Tribunal reiteró lo establecido en una sentencia de 2025, en cuanto a que los proyectos “Mejoramiento Integral” y “Seguridad y Confinamiento” constituían, en realidad, una sola iniciativa que debía evaluarse conjuntamente.

Según el fallo, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) incumplió su obligación de controlar preventivamente ese fraccionamiento, pese a que existían antecedentes que justificaban una evaluación conjunta.

Esta situación provocó que las observaciones ciudadanas relacionadas con las obras de seguridad y confinamiento no fueran debidamente consideradas, debido a que EFE señaló que correspondían a otro proyecto.

Sin embargo, el Tribunal resolvió no anular la autorización ambiental por estas deficiencias, ya que su eventual subsanación está siendo examinada en otra reclamación judicial, relacionada con la aprobación del proyecto “Mejoramiento de las Condiciones Medioambientales y de Seguridad en Tramo Santiago-Nos”.

Una resolución con impacto en Rancagua y comunas del recorrido

Aunque las reclamaciones que dieron origen al fallo fueron presentadas por vecinos de Lo Espejo y El Bosque, ambas comunas de la Región Metropolitana, la resolución tiene alcance sobre un proyecto ferroviario que se extiende hasta Rancagua.

La iniciativa comprende instalaciones y vías existentes de EFE en distintas comunas de las regiones Metropolitana y de O’Higgins, incluyendo San Francisco de Mostazal, Graneros, Codegua y Rancagua.

Los reclamantes habían cuestionado las respuestas entregadas durante la evaluación ambiental respecto de materias como ruido, interrupción de vías alternativas, reasentamiento de grupos humanos, paisaje y la modalidad utilizada para evaluar el proyecto.

La resolución del Segundo Tribunal Ambiental establece así la obligación de revisar aspectos de la autorización ambiental, especialmente los relacionados con el ruido, sin disponer la suspensión del transporte ferroviario.

El fallo fue dictado por la ministra Marcela Godoy Flores, presidenta subrogante del Tribunal; el ministro Cristián López Montecinos; y el exministro Cristián Delpiano Lira, quien redactó la sentencia.