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Bomberos rindieron homenaje a los héroes de Rancagua

-Las ocho compañías del Cuerpo de Bomberos de Rancagua participaron en el desfile conmemorativo de los 212 años de la Batalla de Rancagua, realizado el viernes 2 de octubre en avenida Grecia.

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Con orgullo, disciplina y un profundo sentido de servicio público, las ocho compañías del Cuerpo de Bomberos de Rancagua participaron en el desfile conmemorativo de los 212 años de la Batalla de Rancagua, realizado el pasado viernes 2 de octubre en avenida Grecia, donde autoridades, representantes de las Fuerzas Armadas, escolares y diversas instituciones rindieron homenaje a los héroes de esta histórica gesta.

La ceremonia recordó uno de los episodios más trascendentales de la historia de la ciudad y del país, cuyo legado permanece vivo en la memoria colectiva y en la identidad de los rancagüinos.

En este contexto, la presencia de Bomberos destacó el compromiso de una institución estrechamente vinculada con la comunidad, cuyos voluntarios entregan desinteresadamente su tiempo y esfuerzo para proteger la vida, los bienes y la seguridad de las personas.

Las ocho compañías se sumaron así a las delegaciones que dieron vida a esta jornada de homenaje, demostrando su sentido de pertenencia y su compromiso con Rancagua, ciudad donde la historia, las tradiciones y la vocación de servicio se encontraron en una nueva conmemoración de la Batalla de 1814.

La participación bomberil fue parte de una ceremonia que permitió recordar el pasado y reconocer, al mismo tiempo, a las instituciones que contribuyen diariamente al bienestar de la comunidad.

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