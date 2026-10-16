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Cápsula del Tiempo inicia recorrido por O’Higgins en el marco del Centenario de Carabineros

La iniciativa patrimonial recorrerá distintas comunas de la región hasta el 5 de noviembre, durante su permanencia en la región se espera incorporar testimonios y elementos que reflejen la identidad, las tradiciones, las experiencias y la realidad del Libertador.

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En una ceremonia en la Plaza de Los Héroes, el jefe Zona O’Higgins, general Guillermo Bohle Guichacoi, presentó a las autoridades regionales y a la comunidad, la cápsula del Tiempo del Centenario de Carabineros de Chile.
Esta fue recibida el miércoles 14 de octubre en la comuna de Navidad, de manos de Carabineros de la región de Valparaíso.

La iniciativa, de carácter histórico, cultural y patrimonial, forma parte de las actividades conmemorativas del centenario institucional, que se celebrará el 27 de abril de 2027, cuando Carabineros de Chile cumpla 100 años de servicio al país. Una vez finalizado su recorrido nacional, la cápsula será sellada y permanecerá bajo custodia durante un siglo, hasta su apertura el 27 de abril de 2127, fecha en que la institución conmemorará su bicentenario.

En O’Higgins, la cápsula recorrerá las provincias de Cachapoal, Colchagua y Cardenal Caro, contemplando visitas a las diferentes comunas. El itinerario considera encuentros con la comunidad, visitas a unidades territoriales y especializadas de Carabineros, además de actividades en espacios públicos y lugares de interés patrimonial.

Durante su permanencia en la región, hasta el 5 de noviembre, se espera incorporar testimonios y elementos que reflejen la identidad, las tradiciones, las experiencias y la realidad de O’Higgins, permitiendo que sus habitantes y los Carabineros sean protagonistas de este legado histórico.

La llegada de la cápsula representa una oportunidad para fortalecer el vínculo entre Carabineros de Chile y la ciudadanía, poniendo en valor las historias, vivencias y aportes de quienes forman parte de las comunidades de la región. Cada objeto y mensaje incorporado contribuirá a construir un registro de esta época, que podrá ser conocido por las generaciones que habitarán el país dentro de cien años.

El recorrido nacional comenzó oficialmente el 27 de abril de 2026 y contempla el paso por distintas regiones, prefecturas, comisarías y espacios públicos de Chile, promoviendo la participación ciudadana en esta iniciativa conmemorativa.

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