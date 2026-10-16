Chimbarongo: Cuatro personas detenidas por el delito de microtráfico de drogas

Detectives del equipo Modelo Territorial Cero –MT0- de la Brigada Investigación Criminal San Fernando, en conjunto con el Ministerio Público, lograron la detención de cuatro personas vinculadas principalmente a la comercialización de droga en pequeñas cantidades.

En la incautación realizada, lograron encontrar más de 500 gramos de droga, como clorhidrato de cocaína, cocaína base y cannabis, además de teléfonos celulares, más de 3 millones de pesos en efectivo, entre otros elementos utilizados para cometer el ilícito.

Se informó que los detenidos fueron puestos a disposición de la justicia para su respectivo control de formalización.