CORE aprueba recursos adicionales para proyecto sanitario en San Fernando

Una nueva etapa para concretar una de las obras sanitarias más esperadas por los habitantes del sector rural de Puente Negro, se abrió luego que el Consejo Regional de O’Higgins aprobara por unanimidad, recursos adicionales para el proyecto de Construcción de Casetas Sanitarias (CCS), en la comuna de San Fernando.

La iniciativa, discutida durante una sesión realizada en el salón del Consejo Regional, contempla un aumento presupuestario de $5 mil millones, solicitado por el municipio sanfernandino, con lo que el monto total del proyecto alcanzará los $16 mil millones.

La probación representa un avance significativo para una obra que arrastra cerca de diez años de dificultades, luego que los trabajos quedaran inconclusos, tras el término anticipado del contrato con la empresa que originalmente se adjudicó su ejecución.

La prolongada espera ha generado preocupación y malestar entre los vecinos, quienes continúan aguardando una solución que permita mejorar sus condiciones sanitarias y su calidad de vida.

Una deuda con la comunidad

El consejero regional por Cardenal Caro y presidente de la Comisión Social y de Seguridad Pública, José Ignacio González, valoró la aprobación de los recursos, señalando que la comunidad de Puente Negro ha sido la principal afectada por las dificultades que ha enfrentado el proyecto.

“Hoy día hemos aprobado una solicitud de un aumento presupuestario de 5.000 millones de pesos que nos ha pedido la Municipalidad para terminar finalmente estas obras”, sostuvo González.

El consejero recordó que, durante el mes de abril ya se habían producido discusiones y diferencias respecto de los antecedentes necesarios para avanzar, particularmente en materia de expropiaciones y servidumbres, situación que incidió en el rechazo anterior de la iniciativa por parte de algunos integrantes del CORE.

Sin embargo, manifestó su satisfacción por el avance alcanzado, enfatizando que los vecinos no pueden continuar esperando indefinidamente por una solución básica.

“La dignidad de ellos se ha visto afectada y nosotros estuvimos en el terreno donde, en épocas de invierno, estaba totalmente el sector de Puente Negro colapsado”, expresó González, agregando que la ejecución de los recursos públicos debe responder a criterios de eficiencia y responsabilidad para evitar que situaciones de esta naturaleza vuelvan a repetirse.

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Gobierno central promete seguimiento

Por su parte, el delegado provincial de Colchagua, Mauricio Donoso Pávez, destacó la importancia de avanzar hacia una solución definitiva, considerando el tiempo transcurrido desde el inicio de las gestiones para concretar el proyecto.

La autoridad explicó, que el Gobierno central participó en la instancia para conocer directamente el estado de la iniciativa y las discusiones surgidas en torno a su aprobación, precisando que la supervisión de las obras corresponde a las instituciones competentes, sin perjuicio del seguimiento que se realizará respecto del uso de los recursos públicos.

“Los vecinos de la comunidad de Puente Negro no pueden seguir esperando otra década para tener el servicio sanitario que, por un derecho constitucional, debemos asegurar como Estado”, manifestó.

Donoso sostuvo que uno de los aspectos más relevantes es la coordinación entre el Gobierno central, el Gobierno Regional y la Municipalidad de San Fernando, con el propósito de normalizar el proyecto y avanzar hacia una nueva contratación.

En esa línea, señaló que, el Ministerio de Desarrollo Social también estará atento al desarrollo de la iniciativa, de manera que los recursos aprobados permitan alcanzar el objetivo comprometido con la comunidad.

El consejero regional y presidente de la Comisión Social y de Seguridad Pública, José Ignacio González, valoró la aprobación de los recursos. Mauricio Donoso Pávez, delegado provincial de Colchagua, dijo que los vecinos de Puente Negro no pueden seguir esperando otra década para tener el servicio sanitario. El alcalde de San Fernando, Pablo Silva Pérez cuestionó las exigencias que, a su juicio, han retrasado la tramitación del proyecto sanitario en la comuna.

Municipio apunta a recuperar el tiempo perdido

El alcalde de San Fernando, Pablo Silva Pérez, quien estuvo presente en la sesión, expresó su satisfacción por el avance de la iniciativa, aunque cuestionó las exigencias que, a su juicio, han retrasado la tramitación del proyecto.

El jefe comunal recordó que la obra se originó hace aproximadamente una década y que el municipio debió poner término al contrato con la empresa anterior, debido a incumplimientos que, según indicó, impedían continuar adecuadamente con los trabajos.

“Por el bien de San Fernando, no aceptamos esas condiciones y le cortamos el contrato porque estaba haciendo las cosas mal”, afirmó, aludiendo a las dificultades que marcaron la relación con la compañía durante 2024.

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Silva explicó que, ante la necesidad de retomar las obras, el municipio solicitó el aumento de recursos para preparar una nueva licitación y dar continuidad a una solución largamente esperada por los habitantes de Puente Negro.

Asimismo, precisó que la municipalidad dispone de algo más de $1.000 millones provenientes de garantías cobradas a la empresa anterior, recursos que se pondrán a disposición para respaldar el proceso con la futura contratista.

El alcalde también cuestionó que se exigiera tener inscrita una cuarta servidumbre antes de avanzar en la aprobación, indicando que los requerimientos planteados por el Consejo Regional diferían de los solicitados previamente por el Ministerio de Desarrollo Social.

A su juicio, las diferencias administrativas terminaron prolongando innecesariamente la espera de los vecinos. Según estimó, si la iniciativa hubiese avanzado en la primera instancia de enero, los trabajos podrían haber comenzado hacia diciembre de este año o enero de 2027. Con los retrasos acumulados, sostuvo que el inicio de las obras podría desplazarse hasta fines de 2027.

Para el alcalde Pablo Silva, la solución no representa solamente una respuesta a las necesidades de una localidad de San Fernando, sino también una señal para otras comunidades rurales del país que mantienen carencias en materia de saneamiento sanitario.

“Es una deuda que tiene el Estado en general con las zonas rurales y, por tanto, el que se apruebe Puente Negro es una luz de esperanza para toda la ruralidad de Chile”, manifestó.

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Con los recursos adicionales aprobados, el desafío será avanzar en los procedimientos administrativos, completar los antecedentes pendientes y desarrollar una nueva licitación que permita retomar las faenas. El objetivo es que la inversión pública se traduzca finalmente en una solución concreta para las familias de Puente Negro, que llevan años esperando contar con una infraestructura sanitaria acorde con sus necesidades.

Al final de la jornada, en el pleno del CORE se aprobó por unanimidad y con la votación de la Comisión Social y Seguridad Pública, los recursos adicionales para el proyecto de Construcción de Casetas Sanitarias (CCS), en la comuna de San Fernando, lo cual marca un paso importante, pero la comunidad aún deberá esperar que los compromisos se materialicen en obras y que esta vez el proyecto logre llegar a feliz término.